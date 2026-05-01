«منصة للتوزيع» تعزز حضور الكتاب الإماراتي في «الكتاب الكندي»

تمضي شركة «منصة للتوزيع» بخطى واثقة نحو توسيع نطاق حضورها الثقافي في أبرز معارض الكتاب الدولية، إذ اختتمت أخيراً مشاركتها الأولى من نوعها في «معرض الكتاب العربي الكندي 2026»، الذي أُقيم في مدينة ميسيساغا، بمشاركة أكثر من 14 دولة من مختلف أنحاء العالم، وذلك ضمن نهج استراتيجي يؤكّد دورها جسراً يربط الإبداع الإماراتي بقرّاء العالم، ويسرّع وصول الكتاب المحلي إلى أسواق ثقافية جديدة ومتنوّعة، وعبر هذه المشاركة قدّمت الشركة 259 عنواناً بإجمالي 1315 كتاباً، بالتعاون مع 45 ناشراً، ما أسهم في تعزيز حضور الكتاب الإماراتي داخل المجتمع الثقافي العربي في كندا، وفتح قنوات تفاعل مع جمهور متنوع من القرّاء والمهتمين بالإنتاج المعرفي الصادر باللغة العربية، وعلى هامش فعاليات المعرض، قدّم مدير عام شركة منصة للتوزيع، راشد الكوس، جلسة تعريفية استعرض خلالها الرؤية المتكاملة للشركة ودورها المحوري في تنمية حب الكتاب لدى الأجيال وترسيخ ثقافة القراءة سلوكاً يومياً في الحياة، مؤكداً أهمية تطوير منظومات توزيع مبتكرة تواكب تحولات سلوك القرّاء، كما سلّط الضوء على خدمات الشركة وآليات عملها، معرّفاً الحضور الدولي بدورها في تمكين الناشرين، وتوسيع نطاق وصول المحتوى العربي.