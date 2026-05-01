«دبي للثقافة» تتصدر مؤشر محور التجربة الرقمية للمتعاملين

تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» تعزيز تنافسيتها وريادتها في التحول الرقمي، بعد حصولها على المركز الأول في محور التجربة الرقمية للمتعاملين (DCX) على مستوى حكومة دبي، ضمن تقييم النضج الرقمي لعام 2025، مسجلة نسبة أداء بلغت 94% متجاوزة المتوسط الحكومي بفارق 39 نقطة مئوية.

وجاء هذا التقدم نتيجة مبادرات نوعية تبنتها الهيئة، من بينها تصميم خدمات استباقية تتمحور حول الإنسان، وتطبيق حلول ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، واعتمادها معايير شهادة الآيزو (ISO 42001:2023) في نظام إدارة الذكاء الاصطناعي، التي حصلت عليها خلال العام الماضي، وتطبيق منظومة متقدمة لتحليل البيانات وقياس الأداء، ما أسهم في توفير أكثر من 13 ألف ساعة عمل سنوياً، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين سرعة الاستجابة نتيجة تبني الهيئة مجموعة من الحلول الذكية في عملياتها، وهو ما انعكس إيجاباً على مؤشرات أدائها، حيث بلغت نسبة رضا المتعاملين 99%. وأشار المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في «دبي للثقافة»، منصور لوتاه، إلى أن تصدر الهيئة المركز الأول في محور التجربة الرقمية للمتعاملين (DCX)، يُعد خطوة نوعية في مسيرتها، ويعزز موقعها نموذجاً رائداً في توظيف أدوات التكنولوجيا لتطوير تجارب استثنائية ترتكز على الكفاءة والمرونة والاستباقية والشفافية، وقال: «يعكس هذا الإنجاز قوة ونضج نموذج العمل الذي تتبناه (دبي للثقافة)».

كما يمثل تقديراً لجهودها في تطوير آليات عمل وخدمات رقمية متكاملة تثري تجربة المتعاملين، ما يعزز إمكانات الهيئة وقدرتها على مواكبة التغيرات المتسارعة وترسيخ جاهزيتها للمستقبل.