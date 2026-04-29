لطيفة بنت محمد: لسنا غرباء على التحديات.. وفي كل مرة ننهض أقوى

وجّهت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، رسالة إلى المجتمع الإبداعي في دبي ودولة الإمارات، أكدت فيها فخرها بكل ما يقدمه من إبداعات.

وقالت سموها، في تدوينة صوتية، عبر صفحتها الرسمية على منصة «إكس»: «أُدرِك أنّنا نمرّ بمرحلةٍ غير واضحة الملامح، يُطرَح فيها الكثير من التساؤلات، ووسط ذلك، يبقى هناك شيء ثابت لا يتغيّر.. قِيَمنا، وهويتنا، وطموحنا الذي لا يعرف التوقف».

وأضافت سموها قائلة: «إلى مجتمعنا الإبداعي.. إلى كل فنان، ومبدع، وصاحب فكرة.. دوركم في هذه المرحلة مهم.. ليس فقط في الاستمرار، بل في أن تكونوا صوتاً يُعبّر.. وجسراً يُقرّب.. ومساحةً تُلهم».

وقالت سموها: «لسنا غرباء على التحديات.. وفي كل مرة ننهض أقوى.. وأكثر ترابطاً.. وإيماناً بأن القادم أجمل، نؤمن بكم، ونسير معكم يداً بيد، لنبقي هذا القطاع قوياً.. ونابضاً بالحياة».

وأكدت سموها فخرها بالمجتمع الإبداعي وإنجازاته قائلة: «فخورة بكم.. وبشغفكم.. وبكل ما تقدّمونه من إبداعات تحوّلون من خلالها التحديات إلى فرص.. وتزرعون الأمل والجمال في أصعب اللحظات، فلنجعل من هذه المرحلة قصة جديدة نرويها، قصة إلهام لا ينطفئ»، ودعت سموها المجتمع الإبداعي إلى مواصلة العطاء والعمل قائلة: «واصلوا إبداعكم.. فأنتم الأثر الذي يبقى.. ونحن معكم.. نُكمل الطريق سوياً.. بروحٍ واحدة».

لطيفة بنت محمد:

. أُدرك أننا نمرّ بمرحلةٍ غير واضحة الملامح، يُطرَح فيها الكثير من التساؤلات، ووسط ذلك يبقى هناك شيء ثابت لا يتغيّر.. قِيَمنا، وهويتنا، وطموحنا الذي لا يعرف التوقف.

. إلى مجتمعنا الإبداعي.. إلى كل فنان، ومبدع، وصاحب فكرة.. دوركم في هذه المرحلة مهم.. ليس فقط في الاستمرار، بل في أن تكونوا صوتاً يُعبّر.. وجسراً يُقرّب.. ومساحةً تُلهم.