38 دولة تشارك في «تونس للكتاب»

سجلت الدورة الـ40 لمعرض تونس الدولي ​للكتاب، التي بدأت قبل يومين في قصر المعارض بالكرم، زيادة ‌في عدد ​الدول المشاركة ليبلغ إجماليها 38، مقارنة بـ29 في العام السابق. وقالت المديرة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، هند مقراني: «إن الدورة الحالية تمثل محطة استثنائية باعتبارها احتفالية الـ40 سنة». وأضافت أن تنوع المشاركات العربية والدولية «يعكس مكانة تونس كوجهة ثقافية منفتحة»، مشيرة إلى حضور لافت لدول الخليج. وتشارك في المعرض الممتد حتى الثالث ‌من مايو المقبل دور نشر عربية من السعودية والإمارات وسلطنة عمان والأردن ومصر وليبيا والعراق وسورية ولبنان والمغرب والجزائر وموريتانيا.