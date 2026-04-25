الشارقة ضيف شرف «وارسو للكتاب».. «حضارتان.. لغة واحدة من الحروف»

تقدّم إمارة الشارقة، خلال مشاركتها ضيف شرف في الدورة الخامسة من معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، وتحت شعار «حضارتان.. لغة واحدة من الحروف»، صورة حيّة لراهن ومستقبل الحراك الثقافي والإبداعي في دولة الإمارات والمنطقة العربية، حيث يشهد جناح الإمارة برنامجاً ثقافياً متكاملاً يضم 34 فعالية ثقافية تشمل 29 ندوة وخمس أمسيات شعرية تُقام في المعرض وفي مقر جامعة وارسو، إلى جانب 14 عرضاً موسيقياً، وذلك بمشاركة 35 كاتباً وشاعراً إماراتياً، و15 مشاركاً بولندياً، في حوار ثقافي مشترك يعكس تنوع التجارب الأدبية واتساع مجالاتها.

يشارك في البرنامج 21 مؤسسة ثقافية من دولة الإمارات، في حضور يبرز ثراء المشهد الثقافي الإماراتي وتداخله مع مختلف الحقول الإبداعية، من الأدب والشعر إلى الفكر والفنون، بما يعزز حضور الثقافة العربية على واحدة من أبرز منصات الكتاب في أوروبا، ويفتح آفاقاً جديدة للتبادل الثقافي مع الجانب البولندي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد في العاصمة البولندية، وارسو، كشفت خلاله هيئة الشارقة للكتاب تفاصيل مشاركة الإمارة كضيف شرف المعرض، الذي يُقام خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو المقبل، مستعرضة برنامج الفعاليات الثقافية والمهنية المصاحبة، التي تعكس مكانة الشارقة مركزاً عالمياً للثقافة وصناعة النشر.

جسور مستدامة

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري: «ظل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يؤكد أن الثقافة والكتاب يشكّلان المساحة المشتركة التي تلتقي فيها ثقافات العالم، وتتقارب من خلالها الشعوب، وتكتشف ما يجمعها من قيم إنسانية ومعرفية، وهذه الرؤية تجسّدها الشارقة اليوم في مشاركتها كضيف شرف على معرض وارسو الدولي للكتاب».

وأضاف: «نحن في هيئة الشارقة للكتاب، وبتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة، نعمل على ترجمة تلك الرؤية إلى واقع عملي، من خلال إعداد برنامج ثقافي ومهني يوسّع فرص التعاون بين الناشرين، ويقرّب الرؤى بين الكتّاب، ويدفع نحو مسارات جديدة للترجمة المتبادلة بين العربية والبولندية».

وقال مدير معرض وارسو الدولي للكتاب، ياسيك أوريل: «إن استضافة الشارقة ضيف شرف دورة العام الجاري من المعرض تمثل فرصة نوعية لتعزيز الحضور الثقافي العربي في بولندا، وفتح مسارات أوسع لتواصل صُنّاع الكتاب بين الجانبين، حيث تأتي هذه المشاركة في سياق يتجاوز العرض التقليدي للكتب، لتقدم نموذجاً متكاملاً للحوار الثقافي».

ولفت أوريل إلى أن تصميم جناح الشارقة يشكل عنصراً أساسياً في هذه التجربة، حيث يقدّم صورة بصرية تعكس هوية الإمارة الثقافية، ويمنح الزائر إحساساً مباشراً بالتعرّف إلى هذا الفضاء الثقافي.

فضاءات للثقافة والحوار

بدورها، قالت مديرة إدارة الفعاليات والتسويق في هيئة الشارقة للكتاب، خولة المجيني: «تنطلق مشاركة الشارقة في معرض وارسو الدولي للكتاب من فهم يعتبر معارض الكتب منصات لحركة الأفكار وتلاقي الثقافات، حيث تكشف الحكايات، عند انتقالها بين اللغات، عن معانٍ مشتركة تتجاوز الاختلاف الظاهري.

إن ما نسمّيه اختلافاً قد لا يكون إلا ترجمة أخرى للمعنى نفسه، ونحن في دولة الإمارات نعيش هذا المعنى يومياً، إذ تجمع الإمارات أكثر من 200 جنسية في مساحة ثقافية واحدة».

لغة حروف مشتركة

يحمل شعار مشاركة الشارقة ضيف شرف معرض وارسو الدولي للكتاب عبارة «حضارتان.. لغة حروف واحدة»، ويعكس فكرة التقاطع البصري بين الحروف العربية والبولندية، من خلال إبراز عناصر شكلية متقاربة في بنية الحروف لدى اللغتين. ويركّز الشعار على هذه النقاط المشتركة بوصفها مدخلاً لفهم العلاقة بين الثقافتين.