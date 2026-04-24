«كنز الجيل» تستقبل طلبات الترشح حتى 30 مايو المقبل

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن مواصلة استقبال طلبات الترشح للدورة الخامسة من جائزة «كنز الجيل»، حتى 30 مايو 2026، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المبدعين في مجالات الأدب الشعبي، والشعر النبطي للترشح للجائزة التي تسهم في إحياء التراث الثقافي العربي، والاحتفاء بتنوعه، وثرائه.

وتُقبَل المشاركات هذا العام حصراً بصيغة رقمية محددة هي (PDF)، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة، الذي يضم قائمة الشروط.

وشكّلت الجائزة، منذ إطلاقها في عام 2021، منصة أدبية مرموقة، ترتكز على أشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وترسخ ما تتضمنه من جماليات وقيم إنسانية نبيلة تركت أثرها في وجدان الأجيال الجديدة، وحفّزت الكثير منهم على الإبداع في مجالات الأدب الشعبي، لاسيما الشعر النبطي، ليصار إلى تكريم التجارب المتميزة فيها، والتعريف بأصحابها، ونشر نتاجاتهم الفائزة بالجائزة التي نجحت في ترجمة رؤية قيادة الإمارات في ترسيخ الهوية الوطنية، وإحياء التراث والحفاظ عليه، وتقدير الإبداع والمبدعين.

وتُمنح الجائزة سنوياً في ستة فروع، هي: فرع المجاراة الشعرية، المخصص لقصائد تحاكي أبياتاً مختارة من أشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيّب الله ثراه، وفرع الترجمة الذي تمنح جائزته لترجمة قصائد وأبيات من أشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى إحدى اللغات الحية أو لتكريم عمل قدّم خدمة كبيرة في نقل وترجمة الشعر العربي إلى اللغات الأخرى، وفرع الفنون الذي تُخصص جائزته لعمل فني يستخدم الأدوات البصرية والتقنية في تجسيد بيت شعر من أشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وفرع الإصدارات الشعرية تُمنَح لديوان شعري نبطي يتمتع بالأصالة شكلاً ومحتوى، ويشكل إضافة نوعية لهذا النوع من الشعر.

ويستقبل فرع «الدراسات والبحوث» الدراسات البحثية الخاصة بالشعر النبطي، والأدب الشعبي، التي تتناول أساليب هذا الشعر، ومضمونه، بطرق علمية ومنهجية، وتُمنح جائزة فرع «الشخصية الإبداعية»، للشخصية التي قدّمت إسهامات إبداعية فاعلة في إحياء الشعر النبطي، ودراسته، وفنونه، ونشره، أو لشخصية اعتبارية لها إسهامات مهمة في تلك المجالات.