«ليالي الفن» في دبي.. المدينة تواصل التألق بالإبداع

تجارب فنية متكاملة تُقدّم ضمن برنامج غني، يشتمل على العروض البصرية المميزة، والجلسات النقاشية، والعروض السينمائية، تقدم في النسخة 21 من «ليالي الفن»، التي تنطلق اليوم في مركز دبي المالي العالمي، وتستمر فعالياتها حتى 26 من الشهر الجاري، وتسلط هذه الفعالية الضوء على نخبة من الفنانين ومجموعة من المواهب الواعدة، وتقام هذه النسخة بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، وبالشراكة مع «أوبرا غاليري» وشريك الضيافة «لو بيتيت بييف بار دبي».

وتتنوع الفعاليات الفنية، التي تقدم على مدى أيام، بين الفنون البصرية والتفاعلية، فضلاً عن العروض السينمائية التي تقدم بصيغة الأفلام القصيرة من «سينيوليو» ومؤسسها نواف الجناحي، حيث سيتم تقديم خمسة أفلام يومياً، لتعزيز التجربة الثقافية الشاملة من خلال منحها البعد السينمائي، فضلاً عن الورش الفنية والأعمال الإبداعية المجانية وتجارب الطهي والعروض الترفيهية الحية.

وتضع ليالي الفن عشاق الفنون البصرية أمام مجموعة من الأعمال الآسرة، حيث يتصدر المشهد عمل فني مصنوع من «الأكريليك» على هيكل معدني، للفنان دومينغو زاباتا، ويمزج بين «البوب آرت» والتعبيرية الجديدة، كما يعرف عن تجربته استخدام الخطوط والتركيبات الحيوية، وقد حظي باعتراف دولي بسبب جدارياته الضخمة في «تايمز سكوير» وميامي، كما سيتمكن الزوار من مختلف الفئات العمرية من المشاركة في ورش عمل إبداعية مجانية تقام بالتعاون مع مركز دبي العالمي للفنون، فضلاً عن الاستمتاع بتجارب الفنون الحية، منها العمل الفني التفاعلي الذي تقدمه الفنانة نور بازرباشي بأسلوب الرسم الحر (الدودل)، ويقوم أسلوب فن الدودل على الرسم الذي يعتمد على أشكال وخطوط بسيطة ومتكررة، يتم رسمها إما بشكل واعٍ أو في أثناء حالة من التفكير والتشتت، وهو فن يساعد على الاسترخاء وتخفيف التوتر وتفريغ المشاعر عبر رسومات عفوية.

لا تغيب الموسيقى عن فعاليات الأمسية، حيث تقام حفلات موسيقية مميزة، يقدمها ثلاثة من عازفي البيانو الأطفال، من بينهم مواهب من الإمارات منهم عبدالله مكي وأميرة العلي وهادي قطيش، وفي السياق ذاته يقدم الفنان أيمن محمد عروضاً فنية حيّة تضيف بُعداً أدائياً مباشراً وتجريبياً للحدث من خلال أداء تفاعلي يقدم أمام الجمهور.

ومن المشهد البصري إلى الجلسات الحوارية التي تطرح العديد من القضايا الفنية على طاولة النقاش، عبر مجموعة من الجلسات. وتستضيف «دار كريستيز» وهيئة الثقافة والفنون في دبي جلسة حوارية في حفل الافتتاح، تحمل عنوان «الجيل القادم من جامعي الأعمال الفنية»، وتتناول تطور سلوك جامعي الأعمال الفنية والآفاق المستقبلية لدعم الفنون، وتدير هذه الجلسة المدير التنفيذي لدار «كريستيز» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميغان كيلي هورسمان، ويشارك فيها مدير إدارة الفنون التشكيلية في هيئة الثقافة والفنون بدبي الفنان خليل عبدالواحد، ومدير «أوبرا غاليري» في منطقة الشرق الأوسط سيلفان بي جايارد، والكاتب والمتخصص في المجال والمهتم بالشأن الثقافي غيث عبدالله.

وفي إطار جهودها للترويج ودعم النسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة (ISEA 2026)، الذي تستضيفه دبي خلال نوفمبر المقبل، تعقد «دبي للثقافة» خلال «ليالي الفن» جلسة نقاشية تسلط الضوء على أهمية الحدث الذي سيُقام تحت شعار «الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية»، ويجمع عدداً كبيراً من الفنانين والمصممين والأكاديميين والتقنيين والقيمين وخبراء المتاحف من جميع أنحاء العالم، بهدف استكشاف أبرز التقاطعات بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا، واستشراف مستقبل الفنون الرقمية.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي، على أهمية أمسيات «ليالي الفن» ودورها في إثراء الحراك الفني المحلي وإبراز قوة المنظومة الإبداعية في دبي.

وقالت: «تمثل أمسيات (ليالي الفن) منصة حيوية للتعبير الفني وتعزيز التفاعل المجتمعي، وإبراز قوة الفن بوصفه جسراً للتواصل بين الفنانين والجمهور، حيث تسهم في تسليط الضوء على تجارب أصحاب الطاقات الفنية المحلية وإبداعاتهم النوعية في كافة المجالات الثقافية والإبداعية»، ولفتت إلى أن مشاركة الهيئة في الحدث تعكس التزامها بمسؤولياتها الهادفة إلى تعزيز الحوار الثقافي وجعل الفن في متناول الجميع، إلى جانب دعم المبدعين والفنانين وتمكينهم من خلال توفير بيئة محفزة تفتح أمامهم آفاقاً جديدة، وتتيح لهم التطور والتواصل وتبادل الخبرات وتوطد علاقات التعاون بين مختلف مكونات القطاع الثقافي، بما يعزز نموه واستدامته.