رحيل الشاعر سلطان بن خليفة الحبتور

رحل الشاعر الإماراتي الكبير سلطان بن خليفة ‎الحبتور، عن عمر يناهز 84 عاماً، تاركاً مسيرة حافلة بالعطاء جمع خلالها بين خدمة الوطن في مناصب عدة، وبين العطاء الثقافي.

وولد الحبتور في عام 1942 في دبي، وهو حاصل على بكالوريوس علوم عسكرية من القاهرة 1967، وشغل عدداً من المناصب الاتحادية منها وكيل وزارة الأشغال خلال الفترة 1972 – 1974، ثم وكيل وزارة العمل من 1974 إلى 1976، قبل أن يتجه إلى قطاع التجارة، كما كان عضواً في المجلس الوطني الاتحادي لأربع دورات، وعضواً في غرفة تجارة دبي.

أما عن العطاء الأدبي فقد أثرى الراحل الثقافة بدواوين تنوعت بين الفصيح والشعبي مثل: «صدى البيداء» و«وحي الزهور» و«همس الجراح»، و«ظلال الشموع»، و«هنا همسات» وغيرها.