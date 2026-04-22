أخلاقيات الكتابة في زمن الانتحال.. بعيون 3 مبدعات

تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، غداً، جلسة «الانتحال الأدبي للنصوص المولدة بالذكاء الاصطناعي»، بالتعاون مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات - فرع دبي، بمشاركة الكاتبة عفراء محمود، والكاتبة والمترجمة الدكتورة لطيفة الحاج، والروائية صالحة عبيد التي ستدير الجلسة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الهادفة إلى فتح آفاق الحوار حول أبرز القضايا المعاصرة المرتبطة بالإبداع والتقنية، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الأدبي المحلي والعالمي.

وستتناول الجلسة النقاشية التي تستضيفها مكتبة المنخول العامة، إشكالية الانتحال الأدبي في النصوص المولدة رقمياً، في ظل تزايد استخدام الأدوات الرقمية والتداخل بين الكتابة الإبداعية البشرية وإنتاج النصوص الآلية، كما تسلط الضوء على الأبعاد الأخلاقية المرتبطة بهذا التحول، بما يشمل قضايا الأصالة والملكية الفكرية وهوية الكاتب وحدود الإبداع، إلى جانب استكشاف أهمية تبني ممارسات واعية ومسؤولة في استخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في صون حقوق المبدعين وتعزيز مكانتهم.

وتمثل الجلسة مساحة إبداعية واسعة للكتاب والأدباء والفاعلين على الساحة الثقافية للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم ضمن بيئة مُلهمة تحفزهم على المساهمة في تعزيز الحراك الثقافي، وتتيح في الوقت نفسه للجمهور فرصة التعرف على إنتاجات أصحاب المواهب الإماراتية وإبداعاتهم في مجالات الأدب والشعر والقصة القصيرة، ومساهماتهم في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.