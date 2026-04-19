القرية العالمية تنتظركم من جديد

مجدداً تستقبل القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، ضيوفها اعتباراً من الغد.

ومن خلال موسمها الـ30 الحالي، تواصل القرية العالمية في دبي ترسيخ دورها في جمع الثقافات والمجتمعات والعائلات عبر تجارب مشتركة، إذ ستفتح الوجهة أبوابها يومياً من الساعة الخامسة مساءً حتى 12:00 منتصف الليل، مصطحبة ضيوفها من الكبار والصغار إلى ثقافات وحضارات ومذاقات متنوعة من جهات العالم المختلفة، ما جعلها في صدارة الوجهات الترفيهية والثقافية على مستوى المنطقة. وسجلت القرية العالمية بنهاية موسمها الـ29 رقماً قياسياً جديداً بلغ 10.5 ملايين ضيف.