موقع الفاية.. عيون الباحثين على تاريخ متعدد الطبقات

تضم قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو» أكثر من 1100 موقع، منها 97 في المنطقة العربية، تتوزع على أكثر من 160 دولة حول العالم، وتتضمن أبرز المواقع الثقافية والطبيعية ذات القيمة العالمية الاستثنائية.

وتشكل هذه المواقع جزءاً من منظومة عالمية للبحث العلمي، وصون التراث وحمايته على المدى الطويل. كما تسهم في دعم قطاع يوفر أكثر من 370 مليون فرصة عمل حول العالم، ويشكّل أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي عالمياً.

وفي «اليوم العالمي للمعالم التاريخية والمواقع الأثرية»، الذي يصادف 18 أبريل من كل عام، يبرز موقع الفاية للتراث العالمي في إمارة الشارقة كواحد من أكثر المواقع الأثرية أهمية في العالم، إذ يحفظ الموقع، الذي أُدرج على قائمة التراث العالمي العام الماضي، أدلة توثق وجود الإنسان في المنطقة منذ أكثر من 200 ألف عام، ما يجعله أحد أقدم وأطول السجلات المتكاملة المعروفة للوجود البشري المبكر في بيئة صحراوية، ومرجعاً أساسياً لفهم مسارات الهجرة المبكرة والانتشار البشري خارج إفريقيا.

ويقدم موقع الفاية نموذجاً أوسع لمفهوم المشهد الثقافي، إذ يمتد سجله الأثري متعدد الطبقات من العصر الحجري القديم إلى العصر الحجري الحديث، موثقاً أنماط الحركة البشرية طويلة الأمد، وقدرة الإنسان على التكيف مع البيئة، والقدرة على البقاء عبر تحولات مناخية متعاقبة.

ومنذ إدراجه، يواصل موقع الفاية للتراث العالمي استقطاب اهتمام أكاديمي وعلمي من مختلف أنحاء العالم، إذ يحظى الموقع بدعم بحثي تحت إشراف هيئة الشارقة للآثار، يشمل برنامج «منحة الفاية للبحوث»، وهي مبادرة رئيسة بقيمة مليوني درهم تمتد من 2026 إلى 2028، ودخلت حالياً مرحلة التقييم العلمي بمشاركة مؤسسات أكاديمية إقليمية ودولية رائدة، وتعزز هذه الجهود مكانة دولة الإمارات في علوم التراث والبحوث الأثرية.