«أسبوع الموضة برشلونة».. منصة إبداع وثقافة على البحر

شهدت مدينة برشلونة انطلاق فعاليات الدورة 37 من «أسبوع الموضة 080 برشلونة» في نسخة تُعد من الأكثر طموحاً وتجدّداً في تاريخ هذا الحدث، الذي أصبح من أبرز منصات الموضة في جنوب أوروبا.

وتؤكد عروض هذه الدورة أن الحدث يمتلك بنية تنظيمية مميزة، قادرة على تقديم تجربة بصرية وثقافية متكاملة، وبين عروض مبتكرة مثل عرض «Bolaño» ومشاركة أسماء دولية، وموقع استثنائي على البحر، يرسّخ الحدث مكانته منصة تجمع بين الفن، والهوية، والاقتصاد، في مشهد يعكس مستقبل صناعة الأزياء في أوروبا.

تميّزت نسخة 2026 بانتقالها إلى موقع جديد على الواجهة البحرية للمدينة في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البعد الدولي للحدث، وربطه بالهوية المتوسطية لبرشلونة، هذا التحول منح العروض طابعاً بصرياً فريداً، حيث امتزجت الأزياء مع مشهد البحر والمدينة في آنٍ واحد، ما عزز من جاذبية الحدث على المستوى الإعلامي والمهني.

كما يعكس هذا التغيير توجهاً رسمياً لجعل برشلونة مركزاً عالمياً للإبداع والتصميم، ضمن خطة أوسع لدعم صناعة الأزياء محلياً وتعزيز تنافسيتها عالمياً.

استقطب الحدث أكثر من 26 علامة ومصمماً من إسبانيا وخارجها، في مزيج جمع بين الأسماء الراسخة والمواهب الصاعدة، وهذا التنوع يعكس فلسفة الحدث القائمة على دعم الإبداع المعاصر وفتح المجال أمام التجارب الجديدة، مع الحفاظ على حضور قوي للمدارس الكلاسيكية في التصميم.

وضمن فعاليات اليوم الأول برز عرض علامة «Bolano» بوصفه واحداً من أبرز اللحظات، حيث مثّل عودة المصمم إلى منصة العرض بعد سنوات من الغياب.

تميّزت المجموعة بطابع درامي ومسرحي واضح، حيث اعتمدت على أحجام مبالغ فيها وتفاصيل غير تقليدية، مثل استخدام الدمى القماشية كعناصر تصميمية على الأكتاف، كما ركزت التصاميم على الألوان المحدودة (كالأسود والوردي الفاتح) مع إبراز البنية والملمس، في محاولة لخلق تجربة بصرية وعاطفية متكاملة.

حدث اقتصادي

حظيت نسخة 2026 بدعم مؤسساتي كبير، حيث بلغت ميزانيتها نحو 2.8 مليون يورو، مع مشاركة فاعلة من بلدية برشلونة، في مؤشر واضح إلى الأهمية الاقتصادية والثقافية للحدث، ويؤكد هذا الدعم أن «أسبوع الموضة» لم يعد مجرد تظاهرة فنية، بل أصبح أداة استراتيجية لتعزيز السياحة، وتنشيط الاقتصاد الإبداعي، وترسيخ مكانة المدينة عاصمة للموضة.