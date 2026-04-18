جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن أسماء الفائزين في دورتها الـ 20

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أسماء الفائزين في دورتها العشرين 2025-2026، استكمالاً لمسيرة عقدين من العمل الثقافي المؤسسي المتواصل منذ انطلاقتها عام 2006.

واختير الفائزون عقب اجتماع مجلس الأمناء الذي ناقش النتائج النهائية، واستعرض مسوغات الفوز لكل مرشح، وترأس الاجتماع الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس الأمناء، بحضور المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور زكي أنور نسيبة، ورئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك، ووكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سعود عبدالعزيز الحوسني، ورئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الأمين العام للجائزة، الدكتور علي بن تميم، والمدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، الدكتور عبدالله ماجد آل علي.

وفازت بجائزة شخصية العام الثقافية في الدورة الـ20 الفنانة المصرية نجاة الصغيرة، إحدى أبرز القامات الغنائية في العالم العربي، حيث شكّلت بصوتها الدافئ وإحساسها المرهف مدرسة فنية متفردة، أسهمت في ترسيخ الأغنية العربية الكلاسيكية الحديثة.

وفاز عن فرع الآداب، الكاتب أشرف العشماوي من مصر عن روايته «مواليد حديقة الحيوان»، أما جائزة المؤلف الشاب فذهبت إلى الباحث مصطفى رجوان من المغرب عن كتابه «حبكات وشخصيات: المقاربة البلاغية الحجاجية للرواية العربية».

وفي فرع الترجمة فازت الباحثة نوال نصراللّٰه من العراق/الولايات المتحدة الأميركية عن ترجمتها من العربية إلى الإنجليزية لكتاب «أنواع الصيدلة في ألوان الأطعمة»، وهو نص من القرن الـ13 في أدب الطعام ظل طويلاً رهين تعقيدات مخطوطاته.

وفاز الكاتب زهير توفيق، من الأردن بالجائزة ضمن فرع الفنون والدراسات النقدية عن كتابه «إدراك العالم: الصور النمطية المتبادلة بين الأنا والآخر».

أما جائزة الثقافة العربية في اللغات الأخرى فذهبت إلى الكاتب والمترجم والباحث شتيفان فايدنر من ألمانيا عن كتابه «الديوان العربي: أجمل القصائد من العصر الجاهلي وبعده».

وفازت مؤسسة الإمارات للآداب من دولة الإمارات بجائزة النشر والتقنيات الثقافية، تقديراً لدورها الريادي في تطوير صناعة الأدب، وتعزيز حضور الثقافة الإماراتية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي فرع المخطوطات والموسوعات والمعاجم فاز الدكتور محمد الخشت، من مصر، عن موسوعة «الأديان العالمية» في ستة مجلدات، الصادرة عن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عام 2025.

ميداليات وجوائز مالية

يحصل الفائز بجائزة «شخصية العام الثقافية» على ميدالية ذهبية وشهادة تقدير وجائزة مالية بقيمة مليون درهم، وينال الفائزون في الفروع الأخرى ميداليات ذهبية وشهادات تقدير وجوائز مالية بقيمة 750 ألف درهم، تكريماً لإسهاماتهم الفكرية والإبداعية.

وشهدت الدورة الـ20 مشاركة واسعة تجاوزت 4000 ترشيح من 74 دولة، ما يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الجائزة على الساحة الثقافية الدولية.