احتفت هيئة الشارقة للمتاحف بمرور 30 عاماً على افتتاح متحف الشارقة العلمي، تحت شعار «ثلاثون عاماً من العطاء العلمي»، مستذكرة مسيرة أحد أبرز المراكز العلمية التفاعلية في الدولة، منذ افتتاحه في 17 أبريل 1996، ودوره في ترسيخ الثقافة العلمية، وتعزيز التعلم القائم على التجربة والاكتشاف لدى مختلف فئات المجتمع.

ويأتي الاحتفاء تتويجاً لثلاثة عقود من نشر المعرفة العلمية بأساليب مبتكرة تجمع بين التعليم والتطبيق العملي، بما يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، ويُعزّز مكانة المتحف رافداً ثقافياً وتعليمياً يسهم في ترسيخ حضور الشارقة على خريطة الثقافة في العالم العربي.

وتنظم الهيئة بهذه المناسبة، سلسلة من الفعاليات والبرامج التفاعلية على مدار العام، حيث يخصص لكل شهر موضوع علمي، على أن تنطلق الفعاليات اعتباراً من 17 أبريل الجاري، متضمنة مبادرات وورشاً علمية عائلية، وبرامج لرصد الأجرام السماوية، إلى جانب استعراض محطات بارزة من مسيرة المتحف ودوره الريادي.

وتشمل الأجندة إطلاق مبادرة «مع الأسرة نحو العلوم»، في مايو المقبل، بالتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف، بينما يخصص شهر يونيو لفعاليات «يوم البيئة العالمي»، ويشهد يوليو تنظيم فعالية «يوم القمر» ضمن شهر الفضاء، كما يتضمن أغسطس برنامج «الصيف مع الأسرة أحلى».

ويشهد أكتوبر فعاليات «اليوم العالمي للمسنين» و«أسبوع الفضاء العالمي 2026»، بينما يتواصل الزخم في نوفمبر عبر مبادرات علمية ضمن شهر الابتكار، وتختتم الفعاليات في ديسمبر ببرامج خاصة باليوم الوطني.