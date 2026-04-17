«اللوفر أبوظبي» يواصل استكشاف الروابط الثقافية المشتركة

أعلن متحف اللوفر أبوظبي فتح باب تقديم عروض المشروعات للمشاركة في النسخة السادسة من مبادرته الرائدة للفن المعاصر، معرض «فنّ الحين 2026» وجائزة ريتشارد ميل للفنون، وفي إطار مواصلة استكشاف المتحف للتجارب الإنسانية المشتركة والروابط الثقافية، يتسع نطاق المشاركة عام 2026، ليشمل الهند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يعكس الروابط التاريخية الطويلة بين الهند ودولة الإمارات، القائمة على التبادل والتعايش والقِيَم الإنسانية المشتركة.

وتتولى أمينة المعرض، كاميني ساوني، وهي شخصية بارزة في إدارة المتاحف، إعداد التصور الفني لمعرض «فنّ الحين 2026»، وقد اشتهرت بإسهاماتها المتميّزة في تطوير مؤسسات ثقافية يسهل الوصول إليها، ويتمحور تركيزها حول الجمهور في الهند، ويدعو معرض «فنّ الحين 2026» الفنانين من دول مجلس التعاون الخليجي (المواطنون والمقيمون) ومن الهند إلى تقديم عروض مشروعات تتمحور حول موضوع «الروافد»، الذي يستكشف كيف يتشكّل العالم المعاصر عبر التفاعل بين التاريخ، والثقافات، والبيئات، وكيف تنشأ حالة التلاقح الثقافي لتسهم في إنشاء مساحات للتبادل، والتفاعل، والاندماج، والتحوّل.

وفي إطار هذه النسخة من المعرض، سيعمل الفنانون على إعداد عروض مشروعات لأعمال فنية ضخمة مخصصة للموقع، تتفاعل مع المساحات الخارجية تحت قبة اللوفر أبوظبي الأيقونية بداية من النافورة الدمشقية مروراً بممر يؤدي إلى حوض ضحل يحفّز على التأمل، وصولاً إلى العمل الفني الجداري العام للفنانة جيني هولزر.

وانطلقت النسخة الأولى من معرض «فنّ الحين» في اللوفر أبوظبي عام 2021، وهو يدعم المواهب المحلية والإقليمية، ويُسلّط الضوء على المشهد الفني والثقافي النابض بالحياة في المنطقة، كما يستمر في توسيع نطاقه عبر مناطق جغرافية مختلفة، وتوفير مساحة للتفاعل بين مختلف الثقافات، وعرض سرديات الإبداع الإنساني التي تتجاوز حدود الثقافات والحضارات الفردية، ويرتكز موضوع نسخة هذا العام «الروافد» على هذه الرؤية، إذ ينظر إلى الثقافة على أنها مثل البحر، ليست ثابتة أو أُحادية، بل متعددة الطبقات ومتطورة باستمرار، ويُعاد تشكيلها عبر الحركة، واللقاء، والعودة. ويتناول موضوع المعرض هذا العام موضوعات الهجرة، والفراق، والحنين، والفقدان، كما يتطرّق إلى مفاهيم القبول، والانبعاث، والتجدّد، ويذكرنا بأن تقاطع اللغات، والأطعمة، والموسيقى، والممارسات الاجتماعية المتنوعة يُمثّل بعضاً من أهم تجاربنا الثقافية وأكثرها ثراء.

وسيظل باب تقديم عروض المشروعات مفتوحاً حتى 31 مايو المقبل، ويمكن للفنانين تقديم عروضهم عبر الموقع الإلكتروني للوفر أبوظبي، وستتولى لجنة تحكيم مرموقة تقييم العروض، واختيار الأعمال المدرجة في القائمة المختصرة تمهيداً لتكليف الفنانين بتنفيذها وعرضها في معرض «فنّ الحين» الذي يُفتتح في نوفمبر 2026.

وسيحصل أحد الفنانين المرشحين على جائزة ريتشارد ميل للفنون لعام 2026، وتبلغ قيمتها 60 ألف دولار، وتهدف الجائزة إلى دعم الفنانين المعاصرين، وإبراز إبداعاتهم، بما يتماشى مع رسالة المتحف المتمثلة في تعزيز الروابط بين الثقافات، وتسليط الضوء على المواهب الإقليمية، وسيُعلن عن الفائز بجائزة ريتشارد ميل للفنون في ديسمبر 2026.

