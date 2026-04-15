24 صورة توثق جماليات الطبيعة.. بعدسة أحمد الشحي

يحتضن مركز رأس الخيمة الثقافي الإبداعي، التابع لوزارة الثقافة، معرض «تواصل ثقافي» الذي يضم 24 لقطة إبداعية للمصور والإعلامي العُماني أحمد بن خليفة بن محمد الشحي، توثق جماليات الطبيعة والتراث والفنون في السلطنة والإمارات.

وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، خلال افتتاحه المعرض، أمس، أن «تواصل ثقافي» يمثل جسراً بصرياً يثبت أن الثقافة هي الروح الجامعة، مشيراً إلى أن الفنون البصرية، لاسيما التصوير الفوتوغرافي، تعد لغة عالمية تعزز قيم التواصل بين الأجيال والثقافات المختلفة.

وأشاد بالدور الريادي الذي تضطلع به وزارة الثقافة في نشر الوعي الفني من خلال مركزها الثقافي الإبداعي برأس الخيمة الذي تحول بفضل إمكاناته إلى رافد ثقافي مهم في تنظيم الفعاليات النوعية.

وأضاف أن الصورة توثق اللحظات الجمالية، وتعمل على إبراز المقومات السياحية، إذ يلعب المصورون المحترفون دوراً في نقل الملامح الحقيقية للمكان، بما يسهم في دعم القطاع السياحي والتعريف بالهوية الثقافية.

من جانبه، أعرب عضو جمعية الصحافيين العمانية، أحمد الشحي، عن سعادته بافتتاح المعرض، موضحاً أن أعماله تسعى إلى إبراز التنوع الطبيعي والثقافي الذي تزخر به السلطنة، وتعكس شغفه بنقل الجمال بعدسة فنية.

من ناحيتها، شكرت مديرة المركز الثقافي برأس الخيمة، موزة المسافري، الفنان الفوتوغرافي أحمد الشحي، مشيرة إلى ترحيب المركز بإبداعات مواهب المنطقة.