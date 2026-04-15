تعاون بين جامعة العين و«مركز محمد بن خالد الثقافي»

أبرمت جامعة العين مذكرة تفاهم مع مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك، وتوسيع مجالات العمل المؤسسي بين الجانبين، بما يسهم في خدمة المجتمع، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين.

وقّع المذكرة بمقر الجامعة في مدينة العين، كلٌّ من رئيس الجامعة، الدكتور غالب عوض الرفاعي، والأمين العام للمركز، مريم حمد الشامسي.

وتشمل مجالات التعاون الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين، وتبادل المعلومات والتجارب، بجانب تنفيذ برامج التدريب الميداني، وتنظيم الدورات التدريبية، والتعاون في المشروعات العلمية والبحثية، إلى جانب تنظيم الأنشطة والفعاليات المشتركة التي تسهم في خدمة المجتمع، وتعزيز الحراك الثقافي والمعرفي.

وأكّدت الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أن تبادل التجربة المعرفية التي تراكمت عبر سنوات بين المؤسسات العاملة داخل دولة الإمارات يعطي قيمة مضافة حقيقية للرصيد المعرفي للمجتمع الإماراتي، مشيرة إلى أن التعاون مع جامعة العين يُمثّل خطوة نحو المزيد من الشراكات المجتمعية لتعزيز الحراك الثقافي والمجتمعي للمؤسسات، خصوصاً حين يأتي هذا التعاون في مرحلة مفصلية في تاريخ الدولة.

من جانبه، أكّد الدكتور غالب عوض الرفاعي أن المذكرة تُمثّل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الثقافية الرائدة في الدولة.

من ناحيتها، أوضحت مريم الشامسي أن توقيع المذكرة يعكس حرص المركز على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية، بما يدعم المبادرات الثقافية والمجتمعية، ويسهم في تطوير البرامج المشتركة التي تخدم المجتمع.

