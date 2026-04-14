«بيت الحكمة» ومكتبة «أمبروزيانا» يوسعان آفاق التعاون

في إطار تعزيز حضورها ضمن أبرز المؤسسات الثقافية العالمية، بحث «بيت الحكمة» في الشارقة فرص تطوير التعاون الثقافي والمعرفي مع مكتبة أمبروزيانا في مدينة ميلانو، إحدى أعرق المكتبات الأوروبية، التي يعود تاريخ تأسيسها إلى مطلع القرن الـ17، انسجاماً مع رؤية إمارة الشارقة وجهودها المتواصلة في ترسيخ حضورها الثقافي عالمياً، لاسيما في إيطاليا.

جاء ذلك، خلال زيارة فريق من بيت الحكمة إلى المكتبة الإيطالية، إذ اطلع خلال جولة تعريفية على أقسام المكتبة ومجموعاتها النفيسة، بما في ذلك المخطوطات النادرة ومقتنيات الكتب التي تمثل إرثاً معرفياً يمتد عبر قرون، وتضم آلاف الكتب والمخطوطات، من بينها مجموعة متميزة من المخطوطات العربية والإسلامية، إلى جانب أعمال ومقتنيات مرتبطة بأبرز الرموز الفكرية والفنية، مثل ليوناردو دافنشي وجيوفاني باتيستا مونتيني.

وتأتي هذه الزيارة امتداداً لمسار التعاون الذي انطلق بعد زيارة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للكتاب، إلى مكتبة أمبروزيانا في عام 2024، وأثمرت عن إطلاق مشاريع نوعية، من أبرزها رقمنة آلاف المخطوطات العربية والإسلامية النادرة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 450 عاماً، وإتاحتها رقمياً للمرة الأولى على مستوى العالم.

وناقش الجانبان فرص تطوير شراكات عملية، تشمل تبادل الخبرات وتفعيل المجموعات التراثية، إلى جانب العمل على إقامة معارض مشتركة وبرامج ثقافية ومعرفية، تسلط الضوء على المخطوطات العربية النادرة، بما يسهم في تعزيز حضور هذا الإرث الثقافي وإتاحته لجمهور أوسع من الباحثين والمهتمين.

وقالت المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، مروة العقروبي: «يأتي تعاوننا مع مكتبة أمبروزيانا ليشكل امتداداً عملياً لإرث مشترك، من خلال مسارات تسهم في إعادة تقديم المعرفة وتوسيع أثرها في السياق المعاصر، وانطلاقاً من توجيهات الشيخة بدور القاسمي، نحرص في بيت الحكمة على تعزيز التعاون الدولي، وتطوير مبادرات ثقافية مشتركة تسهم في نشر المعرفة، وتعزيز الوعي الثقافي».

وتجسد الزيارة التي استقبل وفد بيت الحكمة خلالها، مدير المكتبة، المونسنيور ألبرتو روكا، التوجه المشترك نحو بناء علاقة مؤسسية قائمة على التعاون المستدام، وتعزيز دور المعرفة كجسر للتواصل بين الشعوب.

