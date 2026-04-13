مدير أعمال حياة الفهد لـ«الإمارات اليوم»: حالتها تحت المتابعة الطبية ولا نلتفت للشائعات

أكد مدير أعمال الفنانة حياة الفهد، المنتج يوسف الغيث، في تصريح لصحيفة «الإمارات اليوم» أن ما يتم تداوله من شائعات حول حالتها الصحية لا يستند إلى أي معلومات دقيقة، مشددًا على أنهم لا يلتفتون لمثل هذه الأخبار، التي تهدف بعض الصفحات من خلالها إلى كسب المتابعين وإثارة الجدل.

وأضاف: «نترك مثل هذه الأقاويل دون رد، فليس كل ما يُقال يستحق التعليق».

وأوضح أن الفنانة لا تزال تتلقى العلاج في العناية المركزة في الكويت، وذلك على إثر تداعيات الجلطات السابقة، مؤكدًا أن حالتها تحت إشراف طبي مستمر.

واختتم تصريحه بالدعاء لها، سائلاً الله أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل والصحة.