جائزة المقال الإماراتي تُسدل الستار على دورتها الثانية

أعلنت جائزة المقال الإماراتي عن اختتام مرحلة التحكيم في دورتها الثانية، التي شهدت قفزة نوعية وكمية لافتة مقارنةً بنسختها الأولى، إذ بلغ إجمالي المقالات المتنافسة 247 مقالاً، بارتفاع نسبته 57% عن الدورة السابقة.

وتميّزت هذه الدورة بتنوع المشاركين وتجدد فئاتهم؛ فقد برزت مشاركة لافتة من الشباب دون سن الثامنة عشرة، فيما شهد فرع كاتب المقال المقيم عن قضية إماراتية معاصرة حضوراً واسعاً، إلى جانب تصاعد ملحوظ في الإقبال على فرع المقال الاجتماعي تحديداً. و

أضافت الجائزة هذا العام بُعداً أكاديمياً جديداً، مع مشاركة بارزة من حاملي شهادة الدكتوراه، مما يعكس ثقلاً متناميًا للجائزة في الوسط الفكري والبحثي.

وستُكشف أسماء الفائزين ولقب رائد المقال الإماراتي خلال مؤتمر صحفي يُعقد في مكتبة محمد بن راشد بدبي، يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، في تمام الساعة 12:00 ظهراً، بحضور نادي دبي للصحافة.