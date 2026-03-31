منير العرقي يحاضر عن «قراءة الطاولة» في «أيام الشارقة»

ضمن فعاليات الدورة الـ35 من أيام الشارقة المسرحية، تواصلت، أمس، أنشطة ملتقى الشارقة الـ14 لأوائل المسرح العربي، إذ قدّم الفنان التونسي، منير العرقي، محاضرة تحت عنوان «قراءة الطاولة من النص إلى الأداء»، مسلطاً الضوء على مفهوم «قراءة الطاولة» بوصفه المرحلة التأسيسية التي يجتمع فيها فريق العرض المسرحي، ويجلس حول طاولة ليبدأ في دراسة النص وتفكيك ملامحه العامة، لبناء العلاقات الأولى بين المخرج والممثلين.

وأشار العرقي إلى أهمية التكوين المعرفي بصفته أساساً لتطوير الفن المسرحي، بعيداً عن الأسئلة الجامدة أو الطرق التقليدية للحفظ والتلقين، وأوضح أن الهدف من قراءة الطاولة هو البحث في أصول النص المسرحي، واستخلاص الفوائد الإنسانية الكبرى منه، مع التركيز على فهم ماهية العمل المسرحي ولماذا نقوم به، وما إذا كان هذا النشاط وظيفة إدارية أم أداة تقنية للإبداع.

ولفت إلى أن منهجه لا يقوم على إعطاء درس كامل من البداية إلى النهاية، بل على الحوار والمناقشة التفاعلية مع المشاركين لإيجاد فهم مشترك للنص، ومناقشة مراحله المختلفة، بدءاً من القراءة الأولى إلى التحليل، وصولاً إلى التطبيق العملي، بما يُعمّق إدراكهم للأبعاد الأدبية والإنسانية للعمل المسرحي.