«كرة القدم والفن: عاطفة مشتركة».. الثقافة شريكة في كأس العالم

في مشهد يجمع بين الفن والرياضة والذاكرة الجماعية، احتضنت مكسيكو سيتي افتتاح معرض «كرة القدم والفن: عاطفة مشتركة» داخل متحف خوماكس، وذلك في إطار الشراكة والفعاليات الثقافية الممهدة لانطلاق كأس العالم 2026.

يضم المعرض نحو 100 عمل فني، تستكشف العلاقة العميقة بين كرة القدم بوصفها ظاهرة شعبية عالمية، والفن كوسيلة للتعبير عن الهوية والذاكرة والانتماء. ومن بين أبرز الأعمال المعروضة، يبرز عمل «Time Out- توقف مؤقت» للفنانة الكينية، وانجيشي موتو، الذي يعكس بأسلوب بصري معاصر لحظة التوقف في الزمن، حيث تتقاطع الحركة الرياضية مع التأمل الفني.

ويقدّم المعرض تجربة حسية متكاملة، إذ تتجاور عناصر غير تقليدية كمقاعد مُعاد تدويرها من ملعب أزتيكا الشهير، مع نماذج مصغّرة لملاعب كرة القدم الترابية، في استحضارٍ لروح اللعبة في أبسط أشكالها وأكثرها قرباً من الناس. كما تُعرض أرشيفات تاريخية تُوثّق تطور كرة القدم عبر القارات، من أحيائها الشعبية إلى أكبر ملاعبها العالمية.

ولا يقتصر المعرض على عرض الأعمال، بل يسعى إلى فتح نقاش أوسع حول دور كرة القدم في تشكيل الثقافات، وكيف تحوّلت من مجرد لعبة إلى لغة مشتركة توحّد الشعوب. فبين كل قطعة فنية وأخرى، تتكشف قصص جماهير، وذكريات مباريات، ولحظات انتصار وانكسار شكّلت وجدان أجيال كاملة.

يبدو المعرض أكثر من مجرد حدث فني، حيث يُعدّ منصة حوار بين الماضي والحاضر، بين الرياضة كحركة يومية والفن كمرآة عميقة لها. ومع اقتراب موعد المونديال، تتحول المكسيك إلى مساحة نابضة لا تحتفي بكرة القدم فقط، بل بكل ما تحمله من معانٍ إنسانية تتجاوز حدود الملعب. وتُعدّ وانجيشي موتو واحدة من أبرز الفنانات المعاصرات في العالم، وُلدت عام 1972 في كينيا، ونشأت في بيئة ثقافية غنية انعكست لاحقاً على أعمالها الفنية التي تمزج بين الهوية الإفريقية والتجربة العالمية.

انتقلت موتو إلى الولايات المتحدة في سن مبكرة لمتابعة دراستها، حيث درست الفنون الجميلة والأنثروبولوجيا، وهو ما يظهر بوضوح في أعمالها التي تجمع بين البحث الثقافي والتجريب البصري. تقيم وتعمل في نيويورك، لكنها تحافظ على ارتباط وثيق بجذورها الإفريقية، سواء من حيث الموضوعات أو المواد المستخدمة.

تشتهر وانجيشي موتو باستخدام تقنيات الكولاج، حيث تدمج صوراً من مجلات، ورسومات، ومواد عضوية لتخلق أشكالاً هجينة.