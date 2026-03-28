«مدارس الحياة» في أبريل.. 23 ورشة إبداعية تحتفي بروائع اللغات

تفتح مكتبات دبي العامة أبوابها خلال أبريل المقبل أمام سلسلة من التجارب الثقافية المُلهِمة التي تحتفي باللغات، بوصفها جسوراً للتواصل الإنساني، وفضاءات للتعبير الإبداعي، حيث تقدم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عبر مشروعها «مدارس الحياة»، الذي يندرج تحت مظلة استراتيجية جودة الحياة في دبي، برنامجاً متنوعاً، يضم 23 ورشة تفاعلية مستلهمة من روح التنوع الثقافي الذي تمتاز به دبي، وتستكشف حضور اللغة في الفنون والموسيقى والطهي والقراءة والتعبير البصري. ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة، الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية وتثقيفية مبتكرة، تسهم في تنمية مهارات أفراد المجتمع الحياتية والإبداعية، وتعزيز التفكير الإيجابي لديهم.

وستتوزع الورش على مجموعة من الأندية المعرفية والإبداعية، تشمل الفنون والكتاب والموسيقى والفنون الأدائية والصحة والتغذية، ما يعكس حرص الهيئة على تحويل المكتبات إلى منصات حيوية للتعلم والتجريب، تسهم في توسيع آفاق الجمهور الثقافية. وفي هذا الإطار، ستستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم خلال أبريل 2026، ورشة «حروف بالخيوط» التي ستقدمها رفيعة السويدي بالتعاون مع (Happy Chaos)، حيث سيتعرّف الحضور إلى أساسيات فن التطريز على الحقائب القماشية، وتزيين الحروف بعناصر نباتية، وكيفية تحويل الأسماء والكلمات إلى قطع فنية تحمل طابعاً شخصياً، وتعكس الهوية واللغة بأسلوب يجمع بين الحرفية والتعبير الإبداعي.

وفي إطار أنشطة نادي الصحة والتغذية، ستنظم مكتبة الراشدية ورشة «صناعة الأجبان والألبان» بإشراف الشيف، ندى قطان من مبادرة «مامي يامي»، وفيها ستقوم بتعريف المشاركين إلى أساسيات صناعة الأجبان ومنتجات الألبان في أجواء تعليمية تفاعلية. كما ستقدم ندى قطان في مكتبة حتا العامة ورشة «عجينة الباستا الإيطالية»، وفيها سيتعلم زوّار المكتبة طرق إعداد الباستا في المطبخ الإيطالي، ضمن تجربة تجمع بين التعلم ومتعة الطهي.

وسيقدم «نادي الفن» مجموعة من التجارب التي تتيح لزوّار مكتبة الصفا للفنون والتصميم استكشاف تقنيات فنية متنوعة. وفي هذا السياق، سيشرف خبراء استوديو ميداف الإبداعي على ورشتين تفاعليتين، الأولى بعنوان «رسم الأعلام البارزة»، وفيها سيعمل الزوّار على تصميم لوحات فنية باستخدام المناديل الورقية والألوان في تجربة تحتفي بتنوع الثقافات واللغات، بينما ستعتمد ورشة «الرسم بالقماش» على استخدام ألواح الفلين كمساحة فنية لتشكيل تصاميم ملونة باستخدام قطع القماش، ما يمنح الأعمال طابعاً بصرياً غنياً بالتفاصيل والطبقات. وستشهد المكتبة أيضاً تنظيم ورشة «صابون مزخرف بالخط» التي ستقدمها حمدة الماجد، حيث سيتعلم المهتمون أساليب تصميم قطع صابون يدوية مزينة بعناصر الخط العربي تضفي عليها لمسة فنية مميّزة.

وستتولى الفنانة عبير العيداني الإشراف على سلسلة من الورش المتخصصة في الرسم بالألوان الزيتية، وخلالها سيتعرّف زوار مكتبة الصفا للفنون والتصميم إلى أساسيات تخطيط اللوحة وتحضيرها قبل البدء بالرسم، إلى جانب مبادئ عجلة الألوان ومبادئ المزج اللوني والعلاقات بين الدرجات والظلال، وكيفية توظيفها في العمل الفني، وصولاً إلى مرحلة استكمال اللوحة وبناء طبقاتها الفنية.

وستحتضن مكتبة الراشدية ورشة «اللغات بفن لفّ الورق» التي ستشرف عليها، أتيا ناصر من ستربس آند كيرلز، حيث سيصمم المشاركون أعمالاً فنية مصغرة تتضمن أسماءهم أو كلمات من لغاتهم مزينة بعناصر لفّ ورقي مستوحاة من ثقافات مختلفة، في تجربة تحتفي باللغة والهوية، بينما سيقدم مركز تشكيل ورشة «طباعة الريزوغراف» وخلالها سيتعرّف زوّار المكتبة إلى هذه التقنية اليابانية المميّزة في الطباعة، والتي تعتمد على الألوان الزاهية والطبقات الغنية، إلى جانب تعلم كيفية تحويل الرسومات الرقمية إلى أعمال مطبوعة بأسلوب إبداعي تجريبي.

من جهة أخرى، تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم فعاليات نادي الكتاب، ومن بينها جلسة ينظمها ملتقى الراويات لمناقشة رواية «مسارات ما وراء المعنى» للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، بمشاركة داليا أبوالعطا، حيث ستتناول الجلسة الأفكار التي يطرحها الكتاب حول المعنى والتجربة الإنسانية والبحث عن الذات، في حوار فكري يتيح للحضور فرصة تبادل الآراء والتأملات حول مضامين العمل.

وسيقدم نادي الموسيقى والفنون الأدائية في مكتبة الصفا للفنون والتصميم مجموعة من الورش التفاعلية، بإشراف المدربة منة الله خالد، تركز فيها على تطوير المهارات الصوتية والغنائية لدى المشاركين. ومن أبرز هذه الأنشطة ورشة «كورال بالعربي: نبض اللغات» التي ستساعد الحضور على الانتقال بين الصوتيات العربية والإنجليزية مع الحفاظ على إيقاع لغوي متناغم، إضافة إلى تدريبات على ما يُعرف بـ«حروف القوة» في اللغة العربية الفصحى، لتعزيز الثقة الصوتية تمهيداً لتشكيل كورال جماعي يقدم أداءً لأغنية «عهد الأصدقاء». وستشمل الورش أيضاً تدريبات على تنمية التحمل الصوتي وإتقان النوتات العالية، إلى جانب جلسة مخصصة للأطفال تهدف إلى تنمية الحس الإيقاعي من خلال قصة الأغنية «زرعنا جزرة».

وسيشهد نادي التصوير تنظيم مجموعة من الورش التفاعلية في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، حيث سيقام الحفل الختامي لمسار «التأثير الإبداعي» تحت عنوان «الصوت البصري: التصوير الفوتوغرافي كوسيلة للتعبير الشخصي» بتنظيم وتقديم علا اللوز، بالتعاون مع فوجي فيلم. وسيتضمن الحدث معرضاً للصور التي التقطها المشاركون خلال البرنامج، احتفاءً بإبداعاتهم ومشاركة تجاربهم الفنية مع الجمهور، في خطوة تعكس دور التصوير الفوتوغرافي بوصفه لغة بصرية قادرة على التعبير عن الذات والهوية.

