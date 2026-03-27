«كتاب» تُحاور المستعرب الإيطالي ألدو نيكوسيا

نشرت مجلة «كتاب»، في عددها الجديد الـ89، حواراً أجرته مع المستعرب الباحث والمترجم الإيطالي، ألدو نيكوسيا، تحدث فيه عن ترجمة الأدب العربي إلى اللغة الإيطالية، وعن مسيرته مع الثقافة العربية والترجمة، وقال في الحوار إن الترجمة الأدبية يمكنها أن «تُسهم بفاعلية في تفكيك المركزية الغربية الأوروبية والأميركية الشمالية»، موضحاً أن الخيط الناظم في مشروعه الفكري يقوم على مساءلة علاقة الجنوب بالشمال، وتفكيك آليات الهيمنة الثقافية.

وتضمن عدد مارس الجاري من المجلة، التي تصدر شهرياً عن هيئة الشارقة للكتاب، موضوعات تتعلق بالتأليف والنشر والقراءة، من بينها حوارات مع الشاعرة الإكوادورية ألميندرا تيّو، والناشرة السنغافورية ليديا تشيريان، والباحثة والمترجمة الإيطالية المتخصصة في الأدب العربي ماريا إلينا بانيكوني.

وفي افتتاحية العدد، كتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب رئيس تحرير مجلة «كتاب»، أحمد بن ركاض العامري، مقالاً بعنوان «وسام كامويش.. اعتراف وتقدير»،

وكتب مدير التحرير، علي العامري، في زاويته «رقيم»، مقالاً بعنوان «ترويض الألم» تناول فيه دور الفنون البصرية في أزمنة الحرب.