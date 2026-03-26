مسابقة بيت الحِرفيين.. منصة للإبداع والتفاعل مع تراث الأجداد

مدّدت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومؤسسة مبادلة، فترة استقبال المشاركات في النسخة الثانية من مسابقة بيت الحرفيين للتصميم، ما يُتيح للمبدعين من جميع أنحاء دولة الإمارات، تقديم مشاركاتهم حتى 20 أبريل المقبل في هذه المسابقة المرموقة التي تحتفي بالحِرف الإماراتية التقليدية، مع إعادة تفسيرها بأسلوب تصميمي معاصر يعكس روح الابتكار والإبداع المحلي.

واستناداً إلى النجاح الذي حققته نسختها الأولى، تُعدّ المسابقة التي ترعاها «مبادلة»، مبادرة مهمة ضمن برنامج بيت الحرفيين، حيث تُعزّز التزامه بدعم المواهب الناشئة والحفاظ على التراث الغني لدولة الإمارات.

كما توفر المسابقة منصة فريدة للمبدعين للتفاعل مع الحرف التقليدية، حيث تُتاح الفرصة لاقتناء التصاميم المختارة من قبل مؤسسة مبادلة.

ويحظى الفائزون في المسابقة بفرصة للظهور على الصعيدين المحلي والدولي، إذ تم عرض التصميم الفائز في النسخة السابقة (موزة) في معرضَي نوماد سانت موريتز، ونوماد أبوظبي المرموقين.

ويجسّد تصميم «موزة»، وهو كرسي استرخاء عصري ذو مسند ظهر منخفض من تصميم خالد الشاعر ومحمد سمارة، شكلاً متطوراً من براعة الحِرفيين الإماراتيين، ويتميز الكرسي بمزيج مبتكر من هيكل مصنوع من أنابيب الفولاذ الصناعي، ومقعدٍ تم تنجيده بمزيج من الأقمشة والجلد المنسوج بالخوص يدوياً على يد الحِرفية الإماراتية علياء المنصوري الممارسة لفن الخوص، ونجح التصميم في تقديم تعبير ثقافي فريد للجمهور المحلي والعالمي، مُحققاً توازناً بين الشكل والوظيفة بأسلوب عصري دافئ.

وتدعو المسابقة الفنانين والمصممين المتميزين وطلاب الفنّ والتصميم في مؤسسات التعليم العالي بدولة الإمارات، للمشاركة بأعمالهم الإبداعية في ثلاث فئات، هي: تصميم الأثاث، وتصميم المنتجات، وفن الديكور، وبعد عملية اختيار أولية بين المتقدمين، سيلتحق 20 مرشحاً يتم اختيارهم، ببرنامج تطوير تصميم مخصص، يُتوج باختيار ثمانية فائزين من قبل لجنة تحكيم مرموقة.

وتُعدّ المسابقة مبادرة رئيسة ضمن الشراكة الممتدة خمس سنوات بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومؤسسة مبادلة، حيث تربط بين الأجيال، وتُعزّز التعاون بين المشاركين والحِرفيين المهرة لابتكار تصاميم تمزج بين الماضي والحاضر. وتؤكد المبادرة الجهود المتواصلة التي تبذلها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لحماية التراث الثقافي الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والحفاظ عليه والترويج له.

