معرض الكتب المستعملة.. عناوين قديمة تحيا من جديد في دبي

للتشجيع على القراءة أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي معرض الكتب المستعملة، في «جيت أفينيو» بمركز دبي المالي العالمي، ويقدّم نحو 4000 عنوان لمحبي المعرفة والثقافة، ويتيح للزوّار فرصة استكشاف كنوز أدبية متنوعة من مختلف الأنماط واللغات.

وتنتقل الكتب - من خلال هذا المعرض الذي يأتي تحت شعار: «تبرّع بكتاب.. واصنع فرقاً» - من قارئ إلى آخر، حاملة معها قيمة المعرفة وروح المشاركة، لتشكل رحلة غامرة بين عناوين مرت بتجارب قراء سابقين، وتحمل في طياتها أثر الزمن.

كما يمنح المعرض، الذي يشتمل على أنواع متباينة من العناوين، الفرصة لإعادة اكتشاف المتعة في عناوين الكتب، وبأسعار رمزية، ليصبح الكتاب أقرب للجميع، ويتحول إلى ثقافة مجتمعية مشتركة.

دور مهم

وعن أهمية المعرض، قالت مديرة إدارة الآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي، إيمان الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»: «يلعب معرض الكتب المستعملة دوراً مهماً في نشر ثقافة القراءة لدى أفراد المجتمع، بوصفها قيمة فكرية وإنسانية وعادة اجتماعية، كما يعكس جهود (دبي للثقافة) الرامية إلى تعزيز الاستدامة الثقافية، ودعم حضور الكتاب وإعادة تداوله بين القراء، ما يُسهم في جعل الثقافة في متناول الجميع».

وأضافت: «يمثل معرض الكتب المستعملة إحدى مبادرات الهيئة الهادفة إلى بناء مجتمع قارئ قادر على إنتاج المعرفة وتبادلها، ويأتي ذلك في إطار دعمها للاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016-2026، الرامية إلى توطيد القيم الثقافية في المجتمع، وتكمن أهمية المعرض في قدرته على حفظ الكتب ومنحها الفرصة للوصول إلى قراء جدد، إلى جانب ترسيخ حضور مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية ومساحات مجتمعية نابضة بالحياة»، مشيرة إلى أن المعرض يتميز بتقديم تشكيلة ثرية من العناوين والإصدارات التي تغطي مختلف المجالات، وتلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، وتشمل القصص والروايات والكتب الأدبية والعلمية، وتُعرض بأسعار رمزية تراوح بين ثلاثة و10 دراهم.

مساحة مفتوحة

ولفتت إيمان الحمادي إلى أن المعرض، الذي يتواصل حتى الخامس من الشهر المقبل، يضم أكثر من 4000 عنوان باللغتين العربية والإنجليزية في مجالات معرفية متنوعة، ما يجعله مساحة مفتوحة أمام مختلف الفئات العمرية، بدءاً من الأطفال واليافعين مروراً بالشباب والعائلات، وصولاً إلى القراء والباحثين الذين يمكنهم اكتشاف عناوين جديدة بأسعار رمزية، تشجع على اقتناء الكتب وتداولها.

وأوضحت أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من الكتب المستعملة في مجالات مختلفة، تشتمل على إصدارات الأطفال والروايات والقصص المصور والقصص الأدبية، وكتب الناشئة وكتب تطوير الذات، وكتب تعليمية وثقافية، ومراجع متنوعة.

صناديق التبرع

أما عن جمع الكتب المستعملة، فنوهت إيمان الحمادي بأن العملية تتم من خلال صناديق التبرع المتوافرة في مكتبات دبي العامة ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب مجموعة من المبادرات المجتمعية التي تنظمها دبي للثقافة باستمرار، لتحفيز الجمهور على التبرع بكتبهم المستعملة، ومن بينها حملة «تبرع بكتبك»، الهادفة إلى تعزيز التبادل المعرفي بين الأفراد، وحفظ المؤلفات من الضياع وتمكين الجميع من الاستفادة منها، إلى جانب رفع مستوى الوعي بأهمية هذه الكتب، وقدرتها على تلبية احتياجات القراء المتنوعة.

وذكرت أن فرق عمل مكتبات دبي العامة هي التي تتولى مهمة جمع الكتب وفرزها وتصنيفها وإعادة تغليفها من جديد، تمهيداً لإتاحتها أمام القراء للاستفادة منها، ما يُعزّز مبدأ المشاركة الثقافية ويتيح الفرصة أمام الجميع للوصول إلى مصادر المعرفة.

ورأت أن ما يميز معرض الكتب المستعملة عن معارض الكتب التقليدية، هو اعتماده على فكرة تبادل المعرفة عبر إعادة تداول الكتب ومنحها حياة جديدة، ما يتيح للقراء اكتشاف عناوين بالجملة، ومحتوى مغاير يراعي اهتمامات الجميع، ما يجعله أكثر قرباً من الجمهور وعشاق القراءة، وهو ما يتناغم مع توجهات الهيئة الهادفة إلى توسيع دائرة المشاركة الثقافية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

ومع كل كتاب يتم شراؤه، يسهم المعرض في إحداث فرق حقيقي، حيث تذهب جميع عائداته مباشرة لدعم رسالة «دبي العطاء» في تمكين تعليم الأطفال حول العالم.

بحالة جيدة

تتميز العناوين المعروضة في معرض الكتب المستعملة، الذي يختتم في الخامس من أبريل المقبل، بمركز دبي المالي العالمي، بأنها بحالة جيدة ومتنوعة، ويتم العمل على تحديث العناوين على نحو مستمر، بينما تتسم الأسعار بكونها رمزية جداً، ومناسبة للجميع، لاسيما للعائلات ومحبي القراءة.

كما يمنح المعرض زواره فرصة العثور على كتب نادرة أو غير متوافرة في الأسواق، ويفتح المعرض الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة لدى المجتمع، أبوابه للزوار يومياً من 10 صباحاً حتى 10 مساء.

. «المعرض» يتميز بتشكيلة ثرية من العناوين، تُعرض بأسعار رمزية تراوح بين 3 و10 دراهم.

. عملية جمع الكتب تتم من خلال صناديق التبرع المتوافرة في مكتبات دبي العامة، ومركز دبي المالي العالمي.

. 4000 عنوان بين جنبات المعرض.