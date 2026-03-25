«لقاءات السبت».. جديد بيت الفن في مدينة إكسبو دبي

أطلق بيت الفن في مدينة إكسبو دبي «لقاءات السبت في بيت الفن»، وهو برنامج عائلي رائد يجمع بين الفنون والثقافة والصحة، ويهدف إلى مشاركة الأطفال وأسرهم في مزيجٍ مميز من التجارب الإبداعية والتفاعلية والتعليمية.

وصمم برنامج «لقاءات السبت في بيت الفن»، الذي يبدأ مسيرته 11 أبريل المقبل، كفعالية فنية دورية توفر مساحة مخصصة للعائلات من أجل التواصل عبر تجارب مشتركة تقوم على الاستكشاف والتعبير عن الذات، بالإضافة إلى تنمية فضول الأطفال وبناء ثقتهم ومخيّلتهم.

ويتضمن البرنامج أنشطة وفعاليات تناسب الأطفال من فئتين عمريتين هما: من أربع إلى سبع سنوات ومن ثماني إلى 12 سنة، مع مراعاة مراحل التطوّر واهتمامات الأطفال ومستويات تفاعلهم المختلفة.

ومن خلال ورش العمل الموجّهة والجلسات التفاعلية والتجارب العملية، يتمّ تشجيع المشاركين على اختبار أفكار جديدة واكتشاف أساليب مميزة للتعبير وبناء الثقة بالنفس في بيئة داعمة مليئة بدفء العائلة.

ويرتكز برنامج «لقاءات السبت في بيت الفن» على ثلاثة محاور رئيسة: محور الفن، الذي يتضمن الأنشطة الفنية التي تتيح للأطفال استكشاف المواد والألوان وتقنيات الرسم والتلوين وتنمية التفكير الإبداعي والتعبير عن الذات، ومحور الصحة، الذي يشمل نشاطات رياضية وبدنية يشارك فيها كل أفراد العائلة في قالب من المرح والمشاركة، وتعتمد على الحركة والتركيز الذهني (اليقظة الذهنية)، والمحور الثالث هو الموسيقى، الذي يوفر عدداً من الجلسات وورش العمل الموسيقية للأطفال لتعلم مبادئ الإيقاعات وطبيعة الأنغام والآلات الموسيقية، مع إتاحة الفرصة للمشاركة بتجارب تفاعلية تدعم الاستماع والإبداع والمتعة المشتركة.

وتقوم على إدارة هذه الأنشطة مجموعة مختارة من الفنانين ومديري الجلسات وممارسين إبداعيين يجمعون بين تخصصات متعددة، يقدّمونها بصيغة سهلة وميسرة تشجع على التعلم من خلال اللعب.

وبالإضافة إلى الجلسات وورش العمل، يمكن للعائلات المشاركة في «لقاءات السبت في بيت الفن» استكشاف بيت الفن بشكل واسع، ومن ذلك صالات العرض والمعارض.

ويعد بيت الفن في مدينة إكسبو دبي موطناً للفن ومساحة متعددة الاختصاصات تهتم بدعم الفن في دولة الإمارات وما حولها وجعله متاحاً للجميع.

مواعيد

ستنظم فعاليات «لقاء السبت في بيت الفن» كفعالية فنية دورية في مدينة إكسبو دبي، اعتباراً من 11 أبريل المقبل، من الساعة 8:30 حتى 12:00.

. 11 أبريل المقبل تبدأ لقاءات السبت في بيت الفن.

. بيت الفن مساحة متعددة الاختصاصات تهتمّ بدعم الفن في الإمارات وجعله متاحاً للجميع.