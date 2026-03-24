محاضرة حول التاريخ الشفاهي وسبل توثيقه

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية محاضرة افتراضية عنوانها «التاريخ الشفاهي وسبل توثيقه»، بالتزامن مع شهر القراءة في «عام الأسرة»، في إطار جهوده لإثراء مجتمعات المعرفة، وتعزيز الاهتمام بالمصادر التاريخية غير المكتوبة.

تناولت المحاضرة، التي قدمها الباحث في الأرشيف والمكتبة الوطنية، عبدالله الخوري، أهمية التاريخ الشفاهي مصدراً رئيساً للإصدارات التي تُوثق جوانب مهمة من تاريخ دولة الإمارات، لاسيما تلك التي لم ترد في الوثائق المكتوبة، مشيراً إلى ما تتضمنه هذه الروايات من معلومات نادرة، تسهم في جذب القارئ، وإبراز ملامح التراث الوطني.

واستُهلت المحاضرة بكلمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: «من لا يعرف ماضيه لا يستطيع أن يعيش حاضره ومستقبله، فمن الماضي نتعلم ونكتسب الخبرة ونستفيد من الدروس والنتائج»، والتي تؤكد أهمية استحضار التاريخ في بناء الحاضر واستشراف المستقبل.