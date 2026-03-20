العيد في دبي.. احتفالات نابضة بالحياة والفرح تختتم موسم الوُلفة

تحتضن احتفالات العيد في دبي ضمن موسم الوُلفة برنامجاً شاملاً من الفعاليات يستمر حتى 22 مارس الجاري في مختلف أنحاء دبي، حيث تشهد مختلف المناطق والوجهات في الإمارة سلسلة من التجارب الثقافية والعائلية والفعاليات الترفيهية التي تجمع الجمهور وسط أجواءٍ احتفالية نابضة بالحياة.

ويُمثل عيد الفطر إحدى أبرز المحطات في أجندة الفعاليات الثقافية لدولة الإمارات، بما يجسده من قيم التآلف والكرم والأجواء الاحتفالية المشتركة. وتتضح ملامح العيد في دبي من خلال مجموعة واسعة من التجارب التي تجمع العائلات والجمهور في الأماكن العامة، والمواقع الثقافية، والمعالم السياحية، ووجهات الضيافة على امتداد الإمارة.

وتشكّل احتفالات «العيد في دبي» المحطة الأخيرة ضمن فعاليات موسم الوُلفة، التي بدأت باحتفالات حق الليلة واستمرت طوال شهر رمضان المبارك. ويعكس برنامج العيد الطابع المتجدد للتقاليد العريقة المتوارثة عبر الأجيال، مع الحفاظ على استمراريتها وتمكين الجميع من تجربتها.

وينطلق البرنامج المميز خلال عطلة عيد الفطر السعيد مع مجموعة من المبادرات الحكومية والفعاليات المجتمعية والتجارب السياحية والترفيهية في مختلف أنحاء دبي، ما يتيح للجمهور التفاعل مع أجواء العيد من خلال العروض الثقافية والفنية وتجارب الضيافة والأنشطة العائلية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «تعكس احتفالات العيد في دبي معاني التآلف والتواصل التي تتميّز بها الإمارة، حيث تمكّن العائلات والجمهور من قضاء أوقات ممتعة في الوجهات الثقافية والمجتمعية والمشاركة في مجموعة متنوّعة من التجارب الاحتفالية والأنشطة المستوحاة من أجواء العيد، وذلك استكمالاً لموسم الوُلفة».

تواصل واحتفال

تتشكّل تجربة العيد في دبي من لحظات التلاقي التي تجمع الناس، بدءاً من النزهات العائلية والاحتفالات في الأحياء، ووصولاً إلى اللقاءات الثقافية والموائد المشتركة. وتوفر الساحات العامة والوجهات السياحية في مختلف أنحاء الإمارة للجمهور فرصاً للاحتفال بهذه المناسبة من خلال تجارب تعكس التراث الإماراتي والهوية الثقافية المتنوّعة التي تتميز بها دبي. ويشمل البرنامج فعاليات احتفالية وإضاءة مختلف أنحاء المدينة، والعروض الترفيهية الحية، والأنشطة الثقافية التي تنظمها الجهات الحكومية، إلى جانب الوجهات العائلية وتجارب الضيافة، بما يعزّز مكانة العيد بوصفه مناسبة فريدة تعزز الروابط بين المجتمعات المختلفة في الإمارة.

تجارب ثقافية ومجتمعية

تستضيف مجموعة واسعة من المواقع الثقافية والجهات الحكومية والمؤسسات العامة باقة متنوّعة من الفعاليات التي تتيح للجمهور الاحتفال بأجواء العيد، بما يشمل التجارب الثقافية المستوحاة من التراث والعروض الحية والأنشطة العائلية.

العيد في «تيرّا»

تستضيف حدائق تيرا برنامجاً ثقافياً يمتد لأربعة أيام، ويجمع بين أجواء المجالس الأصيلة وتقاليد الضيافة من القهوة العربية والتمر، إلى جانب عروض الخط العربي الحية وفن الرسم بالحنّاء وجلسات الحكايات الشعبية، والأعمال الحرفية التراثية، والورش الإبداعية، فضلاً عن سوق خاص بالعيد ضمن أجواء عائلية نابضة بالحياة.

المزيود والعيالة

تُضفي العروض الإماراتية التراثية لفرقة المزيود الحربية أجواءً احتفالية مميزة على مرسى بوليفارد، وذلك ضمن برنامج العيد الذي تنظمه جهات حكومية في الإمارة.

ويستضيف ند الشبا مول عروضاً استثنائية للفن التراثي الذي تُقدّمه فرقة العيالة الإماراتية، التي تحتفي بأحد أبرز الفنون الأدائية التراثية في دولة الإمارات.

تجربة مميزة

يستضيف سنترال مول في واحة السيليكون فعالية مجتمعية احتفالية تتضمن عروض الرقص الصوفي، وموسيقى العود، وفن الحناء، وورش عمل للأطفال، إلى جانب تجربة تسوق مميزة.

مسار العيد

يُقدّم متحف الشندغة تجربة مسار العيد التفاعلية، والتي تحتفي بالتراث الإماراتي وتقاليد العيد المميزة.

وتقدم مدينة الطفل برنامجاً تعليمياً وترفيهياً خاصاً بالعيد مصمماً للعائلات والزوّار الصغار. وتشمل الأنشطة هدايا للزوّار، وعروضاً حيّة لصناعة الحلوى التقليدية، وورش عمل تفاعلية مخصّصة لمختلف الفئات العمرية، إضافة إلى عروض ترفيهية جوّالة تخلق أجواءً حيوية وممتعة للأطفال والعائلات.

«شلوى»

تقدم «شلوى» فعالية ثقافية بمناسبة عيد الفطر تحتفي بكرم الضيافة المحلية. وتقدّم عربة «شلوى» القهوة العربية المحمصة طازجة على يد باريستا خليجي في بهو متحف المستقبل، إلى جانب أطباق تقليدية خفيفة لتعريف الزوار بتقاليد العيد في المنطقة. كما ستستضيف فروع العلامة في متحف المستقبل ودبي مول فعاليات مستوحاة من التراث، وتوزيع العيديات، إضافة إلى قائمة احتفالية تضم أطباقاً تقليدية مثل الهريس.

طعام وضيافة وتسوّق

تستقبل الفنادق والمطاعم ومراكز التسوّق في دبي عيد الفطر السعيد بمجموعة مميزة من تجارب الضيافة وقوائم الطعام الاحتفالية وباقات الإقامة الفريدة، إلى جانب العروض الموسمية المجزية التي تضفي أجواء احتفالية على تفاصيل الحياة اليومية.

موسم «الوُلفة»

موسم «الوُلفة» مبادرة تقودها وتشرف عليها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وتهدف إلى الاحتفاء بالمناسبات الإماراتية والإسلامية في إمارة دبي، ومنها «حق الليلة»، وشهر رمضان المبارك، وعيد الفطر بما يسهم في إحياء الموروث الثقافي المحلي، وإبراز القيم الأصيلة، وترسيخ مكانة الإمارة مدينة عالمية تعزز مفاهيم التسامح والتعايش واحترام الثقافات من خلال ركائز رئيسة هي التأمل والترابط والبركة.

