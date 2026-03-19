رسائل تهنئة وعروض تراثية حيّة تزيّن ساحة الخيل

تحتفي ساحة الخيل في أبوظبي بعيد الفطر السعيد من خلال تجربة عنوانها «عيدكم في ساحة الخيل»، تقدّم برنامجاً يضم فعاليات ثقافية وعروضاً حية وتجارب ترفيهية مناسبة للعائلات، ضمن وجهة خارجية نابضة بالحياة في قلب العاصمة.

طوال أيام العيد، سيستمتع الزوار بعروض تراثية حيّة، إلى جانب موسيقى مباشرة وتجارب ثقافية تحتفي بروح عيد الفطر. كما يمكن للعائلات استكشاف مجموعة من الأنشطة التفاعلية المنتشرة في مختلف أرجاء الوجهة، بما في ذلك تجارب مخصصة للأطفال، وزوايا تصوير احتفالية.

وتُضفي الشاشات الرقمية الكبيرة المنتشرة في أنحاء الوجهة طابعاً احتفالياً مميزاً، حيث تعرض رسائل تهنئة بالعيد، ومقاطع مجتمعية وموسيقى احتفالية، لتعزيز أجواء الفرح وروح التلاحم.

وبالتزامن مع الاحتفال بـ«يوم الأم» في 21 مارس، يتضمن البرنامج ورش عمل وتجارب خاصة لتكريم الأمهات، تقديراً لدورهن المحوري في الأسرة والمجتمع، واحتفاءً بما يقدمنه من حب وعطاء.

ومع ترسيخ مكانتها كوجهة متكاملة لأسلوب الحياة، تواصل ساحة الخيل تقديم مزيج من التجارب المؤقتة ومفاهيم التجزئة، لتدعو الزوار للاستمتاع بتجربة تجمع بين الترفيه والثقافة وروح المجتمع خلال عطلة العيد.