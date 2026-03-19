عيديات ومفاجآت في متحف العين

أعلن متحف العين عن تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والتعليمية خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك من الساعة الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً. وتشمل الفعاليات العروض التقليدية التي تعكس التراث الإماراتي الأصيل، وتقدم تجارب سردية مستوحاة من الموروث الشعبي.

وسينظم متحف العين خلال هذه المناسبة السعيدة فعاليات: عيالة العيد (عرض تراثي إماراتي تقليدي)، ومجالس الحكايات (جلسات سرد قصصي مستوحاة من التراث)، علاوة على عيدية المتحف التي ستوزع على الزوار، وكذلك إطار الذكريات (تصوير فوري وتزيين بالإطارات)، وغيرها من المفاجآت التي أعدها المتحف لـزواره خلال عيد الفطر السعيد.