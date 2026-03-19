بين الصوت والضوء.. تجارب غامرة في «تيم لاب فينومينا»

بمناسبة عيد الفطر السعيد، يستقبل «تيم لاب فينومينا أبوظبي»، الوجهة الفنية الغامرة، زواره لخوض تجربة متعددة الحواس بين أعمال فنية حيّة، يتطور فيها الضوء والصوت والحركة باستمرار، في تجربة تتجاوز حدود الخيال.

وتبرز هذه الوجهة كونها خياراً مثالياً عند زيارة المنطقة الثقافية في السعديات، إذ تمنح الزوار من جميع الفئات العمرية مساحة لاستكشاف مساراتهم الخاصة، وسط بيئات تتقاطع فيها عناصر الفن والتكنولوجيا والطبيعة في حالة تحول مستمر، لتقدم في كل مرة تجربة متجددة تحمل ملامح مختلفة.

وتشكل عطلة عيد الفطر أيضاً توقيتاً مثالياً لاكتشاف أحدث عملين فنيين في «تيم لاب فينومينا أبوظبي»، وهما «شموس بلا كتلة وشموس مظلمة» و«الكتل الضخمة في حديقة الجذور»، حيث تتداخل عناصر الإدراك والبيئة والخيال ضمن تجربة فنية متكاملة.

