قال مكتب أبوظبي الإعلامي إنه تم إدراج متحف زايد الوطني ضمن قائمة مجلة "تايم" لأعظم الأماكن في العالم لعام 2026، يعكس المكانة المتنامية للمتحف كمركز عالمي للثقافة والمعرفة.

وأوضح المكتب أن هذا الإنجاز يرسخ دور المتحف في الجمع بين التاريخ والبحث والسرد الثقافي، مسلطاً الضوء على تاريخ دولة الإمارات وإرثها الحضاري، بما يسهم في تعزيز الوعي الثقافي وإلهام الأجيال المقبلة.

وأشار إلى أن هذا الاعتراف الدولي يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حضور أبوظبي على خريطة المشهد الثقافي العالمي، من خلال تطوير مؤسسات ثقافية رائدة تدعم المعرفة وتحتفي بالهوية الوطنية، بما يواكب رؤية الإمارة في الاستثمار بالثقافة كأحد محركات التنمية المستدامة.