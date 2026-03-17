السمك المملح يتجهز ليتصدر موائد الغزيين في العيد

تجهز السيدة الفلسطينية جواهر السمك المملح المخمّر المعروف باسم الفسيخ، وتعمل جواهر (39 عاماً) على تحضير هذا الطعام التقليدي وبيعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي أسواق قطاع غزة وغيره من المدن الفلسطينية، حيث يزداد الطلب على الأطعمة التقليدية مع اقتراب عيد الفطر السعيد.

وتشهد الأسواق عادة نشاطاً أكبر في بيع الأطعمة والمنتجات التي يفضلها الناس خلال هذه المناسبة.

وداخل مساحة بسيطة في أحد مركز الإيواء، تعمل جواهر على تنظيف الأسماك وتمليحها بعناية، مستعينة بخبرتها في تحضير هذا الطبق الشعبي الذي اعتادت العائلات تناوله في المناسبات والأعياد. وعلى الرغم من ظروف النزوح، تحاول الحفاظ على مصدر رزقها من خلال بيع الفسيخ عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي أسواق المدينة. ويمنح هذا العمل جواهر فرصة لدعم أسرتها ومواصلة حياتها اليومية رغم التحديات التي يعيشها سكان المنطقة.