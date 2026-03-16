متحف العين يواصل إلهام جيل المستقبل

يحتفي متحف العين بإبداع الأطفال في دولة الإمارات وإمكاناتهم الواعدة، مسلطاً الضوء على دورهم في بناء المستقبل مع الحفاظ على ارتباطهم بإرثهم الغني. وبمناسبة يوم الطفل الإماراتي، يواصل المتحف إلهام العقول الشابة من خلال ربط قصص الماضي بالمستقبل، عبر برامج وورش تفاعلية مستمرة للأطفال، تنمّي مداركهم وتعزز ارتباطهم بتاريخهم. وقال مدير المتحف، عمر الكعبي: «يُمثل يوم الطفل الإماراتي مناسبة للاحتفاء بجيل المستقبل ودوره في الحفاظ على تراث الإمارات ونقله إلى الأجيال المقبلة». وأضاف «في متحف العين، نؤمن بأن تمكين الأطفال بالمعرفة يسهم في إعداد جيل يعتز بتاريخه وهويته، وينطلق بثقة نحو المستقبل».