لبنان يضع الدروع الزرقاء على 34 موقعاً أثرياً لحمايتها خلال الحرب

أعلن وزير الثقافة اللبناني الدكتور غسان سلامة اليوم الأحد وضع الدروع الزرقاء على 34 موقعًا اثريا لتحظى بالحماية المعززة خلال الحرب على البلاد.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن سلامة قوله، خلال كلمة اليوم ، إن "الوزارة لم تقف مكتوفة الايدي وأجريت اتصالاً منذ اليوم الأول للحرب بمدير عام منظمة اليونيسكو الدكتور خالد عناني لإبلاغه بضرورة الاهتمام بتطبيق حرفي لاتفاقية لاهاي 1954 كما تم وضع الدروع الزرق على الأماكن الأثرية لكي يتنبه إليها الطرف العدو ويحترم الاتفاقية" .

وأضاف :"هناك كما تعلمون منذ حرب عام 2024 على لبنان يوجد 34 موقعا اثريا تحظى بالحماية المعززة وضعت الدروع الزرقاء عليها وفق العرف الدولي ولتحييدها خلال الحروب"، لافتا إلى أن هناك أن هناك مواقع أخرى لم تدرج في لائحة عام 2024 لتأمين الحماية المعززة.

وأشار إلى أن "وزارة الثقافة أوفدت أحد مستشاريها إلى اليونيسكو لمحاولة عقد اجتماع خاص استثنائي للجنة التراث لكي يؤخذ بلائحة من 30 موقعًا إضافيا نريد تأمين الحماية المعززة".

وأكد سلامة أن الوزارة معنية بعملية مواجهة آثار الحرب على لبنان، متطرقاً إلى ما حصل من أضرار لاسيما في أطراف موقع البص الاثري في مدينة صور.

وكشف سلامة عن أن "الحرب على لبنان أيضا أدت حتى الساعة إلى تضرر نحو 11 مكتبة عامة عبر البلاد وهناك ثلاثة منها دمرت كليا وحوالي 10 دمرت جزئيا ، لافتا إلى أن الوزارة ستباشر غدا الاثنين ، بالتعاون مع 12 مكتبة عامة في مختلف الأراضي اللبنانية ، إطلاق برامج موجهة للأطفال النازحين الذين توقفوا عن الذهاب إلى مدارسهم قسرا وستحاول أن تعمم هذه البرامج الموجهة على نحو 50 مكتبة تابعة لها أو معترف بها من قبل الوزارة".