مهرجان «غايته العين» يطل بحُلة جديدة

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الدورة الثانية من مهرجان «غايته العين» بُحلة جديدة ومزيد من التجارب الثقافية والترفيهية لمدة ثمانية أيام من 20 إلى 27 مارس الجاري في المنطقة الخارجية من مركز أدنيك العين.

ويحتفي المهرجان بروح عيد الفطر السعيد وأجواء منطقة العين النابضة بالحياة، من خلال برنامجه الحافل بالعروض الحية والأنشطة الترفيهية المُناسبة لجميع الأعمار، والفعاليات الثقافية ومناطق الألعاب، إلى جانب مسرح رئيس يستضيف عروض الفنون الأدائية والتراثية المباشرة.

وتُتاح للزوار أيضاً فرصة استكشاف مساحات مُخصصة للفنون، والمشاركة في ورش عمل تفاعلية.

ويضم البرنامج مجموعة من التجارب الترفيهية، تشمل غرفة التحطيم، وركوب الخيل، ومناطق الألعاب المطاطية للأطفال، إضافة إلى مساحات تحتفي بثقافة أبوظبي الغنية. وتكتمل التجربة بخيارات متنوعة من متاجر التسوق والمطاعم التي تمزج بين النكهات الإماراتية والأطباق العالمية.

ويُجسد مهرجان «غايته العين» الثقافة الإماراتية الأصيلة، والروح المُجتمعية في منطقة العين، ويعكس شعاره «مهرجان العيد العائلي» دوره في ترسيخ الروابط الاجتماعية عبر توفير مساحة تجمع العائلات والأصدقاء للاحتفال معاً بعيد الفطر السعيد. ويسهم المهرجان في تعزيز مكانة منطقة العين، بوصفها وجهةً مفضلةً لأفراد المجتمع المحلي والزوار على حد سواء.

. 8 أيام، تتواصل فيها فعاليات المهرجان الذي ينطلق 20 الجاري.