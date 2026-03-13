«الناشرين الإماراتيين» تعزز جسور التواصل الثقافي العالمي في «لندن للكتاب»

تواصل جمعية الناشرين الإماراتيين توسيع نطاق حضورها الخارجي عبر مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب، الذي يُعد السوق العالمي الأبرز للتفاوض على حقوق النشر وبيع وتوزيع المحتوى عبر قنوات الطباعة والصوتيات والتلفزيون والسينما والمنصات الرقمية.

وعلى مدار ثلاثة أيام، تشارك الجمعية في دورة هذا العام بوفد يضم عدداً من الناشرين الأعضاء، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تمكين الناشر الإماراتي، وتعزيز حضوره في الأسواق الدولية.

وتضم قائمة الدور المشاركة دار «No Rules» للنشر التي تختص بنشر عناوين باللغة الإنجليزية.

وتسجل دار «ELF» للنشر حضورها ضمن الوفد، وهي دار نشر مستقلة أطلقت تحت مظلة مؤسسة الإمارات للآداب، وتعمل على إبراز الأصوات الإماراتية والمقيمة.

وتنضم أيضاً دار «عالية» للنشر المتخصصة في كتب الأطفال، والتي تقدم عناوين عالية الجودة.

وقال المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، راشد الكوس: «إن المشاركة في معرض لندن الدولي للكتاب تمثل محطة مهمة ضمن استراتيجية الجمعية لتعزيز الحضور الدولي للناشر الإماراتي»، مؤكداً أن المعرض يشكل منصة نوعية لتوسيع شبكة العلاقات، وبناء شراكات مستدامة تسهم في تنشيط حركة تبادل الحقوق والترجمة.

وأضاف أن ما يشهده قطاع النشر في دولة الإمارات من نمو متسارع يعكس رؤية القيادة الرشيدة الداعمة للصناعات الثقافية، ويؤكد قدرة الناشر الإماراتي على المنافسة عالمياً، وتقديم محتوى نوعي يواكب المعايير الدولية.