رمضان في أبوظبي ينبض بالتقاليد والأمسيات ولمّة العائلة

في أجواء روحانية واجتماعية استثنائية، تتواصل الفعاليات والتجارب التي تتوزع في أنحاء إمارة أبوظبي خلال شهر رمضان المبارك، والتي تتنوع بين الفعاليات العائلية والترفيهية والأمسيات الموسيقية والفنية والجلسات الثقافية والأنشطة التراثية التي تحتفي بالشهر الفضيل وروح المشاركة المجتمعية. وتعد زيارة مدن ياس الترفيهية من أبرز التجارب الاستثنائية في أبوظبي، بما تتفرد به من ألعاب وأنشطة متعددة تناسب الكبار والصغار. وبالتزامن مع عطلة الربيع، تواصل المدن الترفيهية استقبال ضيوفها يومياً طول الموسم، حيث تبقى كل من عالم فيراري وياس ووتروورلد وعالم وارنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي مفتوحة لاستقبال الزوار، مقدّمة مجموعة من التجارب والمعالم الترفيهية التي لا تُنسى لجميع أفراد العائلة.

في المتاحف

ونبضت ليالي رمضان في متحف زايد الوطني بالتأمل والتواصل من خلال تجارب مشتركة تجمع الجميع، استمرت حتى 20 رمضان، في حين تواصل حديقة المسار بالمتحف طول الشهر استضافة مجموعة من تجارب المأكولات المؤقتة التي تقدم وجبات خفيفة ليلية من الساعة 5:30 مساءً حتى منتصف الليل.

كما يواصل متحف اللوفر أبوظبي استقبال زواره خلال شهر رمضان المبارك ببرنامج متنوع يحتفي بالتأمل، والثقافة، وروح الألفة، ويضم معرض «بيكاسو، تصوّر الشكل»، وحفلاً رمضانياً خاصاً، وجلسات حوارية ملهمة، وجولات إرشادية، وعرض فيلم «السلحفاة الحمراء»، المستوحى من مشروع أبوظبي لإعادة تأهيل السلاحف البحرية بالتعاون مع ناشونال أكواريوم أبوظبي وهيئة البيئة، ويدور حول قصة رجل تتحطم سفينته على جزيرة استوائية تسكنها السلاحف، وسرطان البحر، والطيور، حيث يروي الفيلم محطات أساسية من حياة الإنسان.

صور الماضي

ويحتضن قصر الحصن في أبوظبي برنامج «رمضان في الحصن» الذي يتواصل حتى 22 مارس الجاري، ويهدف إلى تعزيز قيم التآلف والمحبة لإحياء التقاليد الرمضانية الأصيلة الراسخة في الذاكرة، واستذكار صور الماضي عندما كان أبناء أبوظبي يجتمعون بين جنبات قصر الحصن للاحتفاء بهذا الشهر الكريم. ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة وورش العمل التي تلائم جميع أفراد العائلة، من ضمنها مجالس رمضان، ومتاجر للمأكولات والمشروبات، وفعاليات مجتمعية، وأنشطة ترفيهية، وورش عمل، بالإضافة إلى متاجر البيع.

وشهد رمضان هذا العام في أبوظبي تنظيم الدورة الأولى من مهرجان «لمة رمضان»، التي انطلقت بتنظيم «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي» ابتداءً من 20 فبراير الماضي في أبوظبي والعين والظفرة، واختتمت فعاليات المهرجان في أبوظبي بمنطقة الكورنيش في الثامن من الشهر الجاري، بعد أن قدمت للزوار العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية، والتجارب العائلية، وأسواق المأكولات والمشروبات التقليدية.

على النحو المعتاد

أكدت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عبر حسابها الرسمي على «إكس»، أن الفنادق والمعالم السياحية والتجارب الترفيهية والمواقع الثقافية والمتاحف في مختلف أرجاء أبوظبي تواصل عملها على النحو المعتاد، مشددة على أن «سلامة ورفاهية الزوار والمقيمين في الإمارة تمثل أولويتنا الرئيسة»، وأنها تتابع التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، لضمان تقديم الدعم اللازم للزوار الموجودين حالياً في الإمارة، والشركاء والموظفين وجميع أفراد المجتمع المحلي على حد سواء.

وأوضحت أنه تم إصدار تعميم للفنادق بتمديد مواعيد المغادرة للزوار الذين تأثرت رحلاتهم الجوية أو جداول رحلاتهم البحرية. وحثت الدائرة الزوار الذين يواجهون تحديات تتعلق برحلاتهم على التنسيق مباشرة مع موظفي الاستقبال في فنادقهم لتسهيل الإجراءات، والتواصل مع شركات الطيران أو الرحلات البحرية مباشرة، باعتبارها الجهات الأنسب لتقديم المساعدة اللازمة ومتابعة ترتيبات السفر.

