حملة رمضان في دبي.. مفاجآت موسم الولفة مستمرة

تستضيف دبي مجموعة من الفعاليات المميّزة خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك، ومنها تجارب التسوق وتناول الطعام والفعاليات الثقافية والأنشطة العائلية، ضمن موسم الوُلفة الذي يتمحور حول قِيَم التأمل والترابط والبركة. وتسلّط الفعاليات الضوء على الأجواء الرمضانية في دبي، مثل موائد الطعام الجماعية، والمبادرات المجتمعية والتجارب الثقافية التي تقام في مختلف أرجاء دبي.

ويستمر البرنامج في الأسبوع الرابع من الشهر الفضيل ليشمل باقة من جلسات تعزيز الصحة والعافية، والجولات التعليمية، والمجالس الرمضانية، والفعاليات العائلية، في تجسيد فريد لإيقاع أمسيات رمضان الهادئة في مختلف الوجهات المجتمعية والمراكز الثقافية.

مراكز التسوق

تتواصل الفعاليات الموسمية والبرامج الرمضانية المميّزة في إحدى أبرز الوجهات الرائدة، وهي دبي مول، حيث تقدَّم مجموعة من الأنشطة العائلية وتجارب التسوق المتنوعة طوال أيام الشهر الفضيل.

وفي بالم جميرا مول، تُضفي الديكورات الموسمية والتجارب المسائية المختارة بعناية، بيئة ترحيبية مثالية للعائلات والسكان لقضاء أمتع الأوقات بعد الإفطار، لاسيما مع تمديد ساعات العمل خلال الشهر الفضيل.

أما موسم الوُلفة في سيركل مول، فبرنامج رمضاني يرتكز على الطابع المجتمعي للحي، ويتميّز بديكورات رمضانية خاصة، وتجارب تسوق، وفعاليات موجهة للعائلات تتماشى مع جوهر الشهر الفضيل. وفي ابن بطوطة مول تُشجع الديكورات وتمديد ساعات عمل المتاجر على التجمعات المسائية بعد الإفطار طوال أيام الشهر الفضيل.

التخفيضات الكبرى

وتعود التخفيضات الإلكترونية الكبرى بدورتها الرابعة مع عروض تسوق على مستوى المدينة عند التسوق من منصات التجارة الإلكترونية المشاركة، حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة من خصومات تراوح بين 30% و95% على أكثر من 90 علامة تجارية، تشمل الأزياء والإكسسوارات والأثاث ومستحضرات التجميل والصحة والعناية اليومية، إضافة إلى المستلزمات المنزلية والأجهزة الإلكترونية، كما يمكن للمتسوقين التسجيل للدخول في سحب على جوائز نقدية تصل قيمتها إلى 200 ألف درهم، إلى جانب عروض ترويجية حصرية خلال فترة الحملة، التي تنطلق اليوم، وتستمر حتى 15 مارس الجاري.فيما يقدم عرض التخفيضات الكبرى للمتسوقين خصومات استثنائية تصل إلى 90% لمدة ثلاثة أيام ضمن آلاف المتاجر ومئات العلامات في مختلف أنحاء دبي، وتشمل الفعالية مجموعة واسعة من الفئات، منها الأزياء والأجهزة الإلكترونية ومستحضرات التجميل والمستلزمات المنزلية واليومية والهدايا، ما يوفّر للمقيمين والزوّار فرصة التسوق لتجمعات رمضان واحتفالات عيد الفطر المرتقبة.

مبادرات

ويُعدّ «باص الخير» من هيئة الطرق والمواصلات مبادرة تطوعية رمضانية أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حيث تجمع المتطوعين من أجل إعداد وجبات الإفطار وتوزيعها على سكن العمال، وركاب المترو، وسائقي سيارات الأجرة والحافلات، إضافة إلى أفراد المجتمع في مختلف أنحاء دبي.

ويتحوّل سوق الذهب خلال شهر رمضان إلى بيت للأهِلّة مع ديكورات مضيئة على شكل هلال في شوارعها التاريخية، إلى جانب فعاليات تجارية وتجارب إفطار مختارة بعناية، ما يتيح لحظات ثقافية تحتفي بإرث المنطقة، باعتبارها واحدة من أبرز وجهات التجارة في دبي.

وتدعو مبادرة «حضرها على طريقة ماما» السكان في مختلف أنحاء دبي إلى مشاركة وصفة رمضان المفضلة لدى أمهاتهم، احتفاء بدفء الوجبات المنزلية ووُلفة العائلة. وتستضيف سوق الواجهة البحرية هذه المبادرة التي تسلّط الضوء على دور الطعام في التقريب بين الثقافات، مع تقديم جوائز أسبوعية الاحتفاء بالسردية القصصية المميّزة وراء أطباق رمضان الفريدة، حتى 19 مارس الجاري.أما «جولة في مزرعة ومصنع كاميليشيس»، فتجربة تعليمية تفاعلية تتيح للزوّار الاطلاع على تراث تربية الإبل ومراحل إنتاج منتجات حليبها في دولة الإمارات، وتشمل الجولة زيارة المزرعة برفقة المختصين، والتعرّف إلى أساليب العناية بالإبل وإنتاج الألبان، إضافة إلى تذوق المنتجات، ما يوفر تجربة تعليمية عائلية، تجمع بين التراث الزراعي وأحدث الابتكارات التقنية في قطاع الأغذية، وفق جولات مجدولة حتى 19 الجاري.

مجالس

ويُعدّ مجلس كايالي في فندق ذا لانا تجربة تمزج بين فنون السرد القصصي للعطور وحفاوة تجارب الإفطار المميّزة ضمن بيئة ضيافة عصرية.

أما تجربة المجلس في زعبيل بلازا بمركز دبي التجاري العالمي، فتقدم تشكيلة من الأطباق الإماراتية والشرق أوسطية، إلى جانب محطات الطهي الحي والبرامج الثقافية.

وتوفر سوق الفنر للمأكولات البحرية مجموعة مختارة من المطاعم في دبي، متيحة أجواء إفطار تفيض بالألفة وتحاكي طابع المجالس، وهي مستلهمة من قِيَم الضيافة الإماراتية الأصيلة وموائد الطعام الجماعية.

بينما يُجسّد المجلس الرمضاني المؤقت في دار الوصل مول أجواء الشهر الفضيل من خلال توفير مساحة مجتمعية ترحيبية تجمع مختلف الزوّار، حيث يضم مجلساً رمضانياً تبرز فيه الأطباق المحلية، إلى جانب أنشطة مصممة لتعزيز روح الألفة والتواصل وسط أجواء دافئة واجتماعية، حتى 18 الجاري.

باقة متنوعة

يقدم الأسبوع الرابع من شهر رمضان باقة فعالياته الشاملة، والتي تضم تجارب تناول الطعام والأنشطة الثقافية والفعاليات الترفيهية العائلية في مختلف أنحاء دبي.

وتواصل برامج المأكولات في مطاعم دبي تقديم قوائم رمضانية مختارة بعناية وتجارب إفطار جماعية.

كما توفر الوجهات الترفيهية العائلية، بما في ذلك كيدزانيا وبلاي دي إكس بي وسكي دبي، أنشطة داخلية ممتعة للسكان والزوار طوال شهر رمضان المبارك.

