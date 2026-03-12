مكتبة محمد بن راشد: لا نبني رفوفاً للكتب بل جيلاً يقرأ ليقود

أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد أحمد المر، أن «القراءة في جوهرها فعل تحوّل، تبدأ بصفحة تُقرأ، وفكرة تتفتح، وعقل يتساءل، لتتشكّل في نهاية المطاف نهضة تنموية شاملة تقود جميع جوانب الحياة». وأضاف بمناسبة شهر القراءة الوطني في دولة الإمارات: «انطلاقاً من هذا الإيمان الراسخ، جاءت رؤية القيادة الرشيدة لتُرسي الشهر الوطني للقراءة منصةً وطنية تُعزز ثقافة المعرفة، وتُرسّخ في نفوس الأفراد والمجتمع قيمة العلم أداةً للتفكير والابتكار وصناعة المستقبل في مسيرة تتناغم مع الاستراتيجيات الوطنية للخمسين عاماً المقبلة، وتتجلى في رؤية نحن الإمارات 2031».

وأشار محمد المر إلى مواصلة مكتبة محمد بن راشد دورها الحيوي في ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال توسيع منظومتها الخدمية لتشمل مجموعات رقمية وورقية متجددة، ومساحات تُحفّز التفكير وتستدعي الإبداع، وبرامج ثقافية مصمَّمة لتحويل القراءة من هواية فردية إلى ممارسة مجتمعية راسخة.

وتابع: «في مكتبة محمد بن راشد نحن لا نبني رفوفاً للكتب، بل نبني جيلاً يقرأ ليقود، ويتساءل ليبتكر، ويتعلم ليُسهم في مسيرة وطن يضع العلم في صدارة أولوياته نحو آفاق الخمسين عاماً المقبلة، ونسعى من خلال هذه الجهود إلى تحويل تجربة القراءة إلى فعل حياة يثري الإبداع، ويغذي الفكر النقدي، ويتيح لجميع فئات المجتمع المشاركة الفاعلة في رحلة المعرفة والاطلاع».