مجلة مجمع اللغة العربية تضيء على قضايا جديدة

صدر العدد الـ20 من مجلة مجمع اللغة العربية في الشارقة، متضمناً مجموعة من البحوث والدراسات التي توزعت على أبواب: البيان القرآني، واللغويات، والمعجميات، وكتب ودراسات، وأعلام العربيّة، والدراسات النقدية، في عدد يجمع بين قراءة النصوص وتحليل الظواهر اللغوية ومتابعة قضايا العربية في تراثها وواقعها المعاصر.

وتضمن العدد دراسة بعنوان «التعابير الاصطلاحية في الخطاب القاسمي» تناولت كتاب «فرائد البيان» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واستقرأت ما تزخر به الخُطب والكلمات والمحاضرات التي اشتمل عليها من تعابير اصطلاحية في سياقات متنوِّعة، تمتد من الشأن الإماراتي إلى الخليجي والعربي والدولي.

وجاءت افتتاحية العدد بقلم الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشّارقة، الدكتور امحمد صافي المستغانمي، بعنوان «الشعر في ميزان الإسلام».

كما اشتمل العدد على مقال للأديبة أحلام مستغانمي بعنوان «مالك حدّاد: شهيد الكلمة العربية التي لم يكتبها»، إلى جانب مقال بعنوان «العربية لغة العلم والتعليم والإدارة عبر العصور» لعضو مجمع اللغة العربية في الأردن، الدكتور سمير الدّروبي، ودراسة لأمين عام مجمع اللغة العربية بالسودان، الدكتور بكري الحاج، حول: «الأفعال الكلامية في شعر ذي الإصبع العدواني».

وفي باب «لغويّات» استعرض الدكتور نعيم مصطفى «قسْوة العلماء في وصْف اللهجات العربية»، وقدم محمد مصطفى الشّاميّ دراسة «المدونات الحاسوبية وكيفية الاستفادة منها في اللغويّات».

وفي باب «كتُب ودراسات» تضمن العدد موضوعاً حول كتاب «إحياء النَّحْو» لإبراهيم مصطفى، إضافة إلى «وقفة مع الأعمال الفائزة بجائزة الشارقة للدّراسات اللغوية والمعجمية»، أما باب «من أعلام العربية» فضم مقالَين حول «الأديب يحيى حقّي في محراب اللغة العربية»، و«ابن الجيّاب الغرناطي: شاعر العمارة الإسلامية بالأندلس».

. باب «من أعلام العربية» ضم مقالاً حول «الأديب يحيى حقي في محراب اللغة العربية»، وجهوده في إبراز كنوزها.