«بيت الجمال» في متحف الشندغة يزهو بثوب جديد

ضمن مقتنيات بيت «الزينة والجمال» في متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن عرض ثوب من تصميم الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، على سبيل الإعارة من شركة «أناسي للإعلام».

وتأتي هذه الإضافة انسجاماً مع جهود الهيئة الهادفة إلى استكشاف الأبعاد الاجتماعية للملابس والزينة ودورهما التاريخي في تشكيل الهوية، حيث تتيح من خلاله الفرصة أمام زوار المتحف لتأمل العمل، بوصفه نقطة التقاء بين التقاليد والتصميم المعاصر.

وصُمّم الثوب في عام 2024 ليجسّد تأملاً أنيقاً في العلاقة بين التراث والحداثة، حيث صُنع من قماش حريري بلون أخضر باستيل مائل إلى الفضي، وزُين خط العنق والمعصمين بتطريزات هندسية ونباتية دقيقة، فيما تنساب على الثوب كتابات بالخط النبطي، صُممت على شكل مجموعات متناسقة بعناية لافتة، لتشكل أنماطاً دائرية إيقاعية تستحضر البدايات الأولى للتواصل ورواية الحكايات، حيث تعكس تفاصيل الثوب احتراماً عميقاً للهوية الإماراتية بروح عصرية.

ويتميز تصميم الثوب بطبقة من التول الشفاف بلون برونزي تنساب بسلاسة من الكتف الأيسر، مستوحاة من أزياء مدينة تدمر القديمة، وقد تم تثبيتها بعملة «مشماش» معاد تدويرها لتجمع بين الطابع الفينيقي والدرهم الإماراتي، في إشارة إلى التبادل الثقافي واستمرارية الحضارات عبر الزمان والمكان.

يشار إلى أن الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، صانعة أفلام ومبدعة متعددة التخصصات، وهي مؤسسة شركة «أناسي للإعلام»، وشغلت منصب السفيرة فوق العادة للثقافة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) خلال الفترة من 2021 وحتى 2023. وعرضت أعمالها في مدن عالمية، منها مدريد ولندن وبرلين، كما أنتجت مجموعة من الأفلام الوثائقية.

وتواصل الشيخة اليازية، من خلال أعمالها السينمائية والبصرية، الدفاع عن أهمية السرد القصصي في تشكيل الوعي العام، ودعوة الجمهور إلى حوار ثقافي عميق وهادف.

• 2024 العام الذي صممت فيه الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان الثوب.