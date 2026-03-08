هالة بدري: المرأة أسهمت بإبداعاتها المتفردة في إثراء الحياة

أشادت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) هالة بدري، بجهود المرأة وإسهاماتها النوعية في دفع عجلة البناء والتطوير، مؤكدة أن شعار اليوم العالمي للمرأة 2026 «الحقوق. العدالة. العمل. من أجل جميع النساء والفتيات»، يجسد أهمية مساندتها وتنمية إسهاماتها في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقالت هالة بدري: «تؤدي المرأة دوراً محورياً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، بفضل ما تمتلكه من قدرات وإمكانات متميزة تسهم في بناء المجتمعات وتعزيز استدامتها. وأثبتت قدرتها على الابتكار والقيادة في شتى المجالات، وأسهمت بخبراتها وإبداعاتها المتفردة في إثراء الحياة الثقافية والفكرية، ما جعل منها مصدراً للإلهام والعطاء. ويُعد اليوم العالمي للمرأة مناسبة مهمة لتكريمها والاحتفاء بإنجازاتها وتقدير عطاءاتها المتواصلة، وإبراز دورها في ترسيخ مفاهيم النجاح والتميز والإسهام في تشكيل ملامح الغد».

وأشارت هالة بدري إلى أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً رائداً في دعم وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف الميادين، بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي آمنت بقدراتها وحرصت على الاستثمار في طاقاتها، ما أتاح لها الفرصة لإثبات جدارتها وتطوير مهاراتها في القطاعات كافة، لاسيما القطاع الثقافي الذي تحظى فيه الكفاءات النسائية بحضور بارز يعكس حيوية المشهد الإبداعي المحلي.

يشار إلى أن العالم يحتفل بيوم المرأة في الثامن من مارس، ويؤكد شعار هذا العام ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لضمان تمتع النساء والفتيات بحقوق متساوية وعدالة شاملة.

