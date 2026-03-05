سوجاتا باجاج و«عوالمها الفضائية» في دبي

تعود الفنانة الهندية سوجاتا باجاج إلى دبي مع معرضها التجريدي الذي يحمل اسم «عوالم فضائية»، ويعد أول معرض فردي لها منذ عام ٢٠٢٠.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه في قاعة الرابطة الثقافية الفرنسية بدبي، في الثاني من أبريل المقبل، ليشهد عرض مجموعة أعمال تخوض فيها الفنانة رحلة تفاعلية من الاتساع البصري والوجداني للكون.

وبين باريس ودبي والهند، تواصل سوجاتا تجسيد حضور فني عابر للثقافات، قائم على الحدس والتجريب وإحساس دائم بالتساؤل، إذ يستلهم المعرض الجديد صوره من الغامرة من لقطات تليسكوب «جيمس ويب» ليعرض قراءة شاعرية للكون وحركته الدائمة بين النجوم الآفلة والمذنبات الهائمة بالحياة على سطح لوحة باجاج، لتستكشف الفنانة الحوار القائم بين الواقع والتجريد من خلال لغة بصرية قوية، تتنقل بين الرصد العلمي والخيال اللامحدود، لتذكر بأن الفن، مثل التليسكوب المصوب للسماء، يكشف اللامرئي، ويوقظ الإحساس بالدهشة.

وقالت سوجاتا باجاج: «في عام 2019 صادفتُ صورة التقطتها (ناسا) عبر تليسكوب هابل تُظهر مجرة أندروميدا، لفتتني الصورة دون أن أدرك ذلك، فقد زرعت بذرة (عوالم فضائية)، علمت حينها أن هذه الرحلة ستحتاج إلى تقنيات جديدة وتجارب متواصلة، وطوال السنوات الخمس التالية كنت أغوص في هذه الرحلة الجديدة. وهذه اللوحات المستوحاة من الفضاء السحيق هي ما اكتشفت خلال هذه المرحلة».

وعلى هامش المعرض، يبرز إصدار يضمّ أكثر من 100 لوحة ملونة كاملة، إلى جانب مقالات تقدم الإطار الفكري والثقافي للمعرض. ويتضمن الإصدار مساهمات لكتّاب وشخصيات بارزة تتأمل شغف الفنانة والتزامها ومسيرتها المتطورة.

كما يتضمن تأملات تاريخية وانطباعات شخصية لأصوات فنية مؤثرة، من بينها تحية خاصة من أحد أشهر فناني الهند الحداثيين، إم. إف. حسين، الذي يقول: «برأيي، سوجاتا هي أفضل من تعامل مع اللون في الهند».

عن الفنانة

سوجاتا باجاج فنانة هندية معاصرة تحظى بتقدير عالمي، تجمع أعمالها بين الجماليات الهندية ومفردات حداثية عالمية. وُلدت في جايبور، وأكملت درجتي البكالوريوس والماجستير في الفنون الجميلة في بونه، ثم حصلت على درجة الدكتوراه في فنون القبائل.

لاحقاً درست في المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة في باريس بمنحة من الحكومة الفرنسية، وهي فترة تركت أثراً عميقاً في مسارها الفني، كما شاركت في معارض واسعة في أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة والهند.

وتُعرف سوجاتا على نطاق واسع بلغتها المميّزة في اللون والملمس والحركة.