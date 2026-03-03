«الشارقة الثقافية» تستهل عدد مارس مع «التجديد»

صدر العدد 113 من مجلة «الشارقة الثقافية»، متضمناً مجموعة من الموضوعات والمقالات والحوارات، في الأدب والفن والفكر والسينما والتشكيل والمسرح والتراث.

وتناولت افتتاحية عدد مارس التجديد الأدبي والإبداعي، مشيرة إلى أن حركات التجديد استطاعت أن تفتح آفاقاً جديدة للتجريب والإبداع، وتبتكر أشكالاً في التعبير عن هموم الإنسان، ومعالجة القضايا الإنسانية المعاصرة، وإعادة قراءة التراث برؤية نقدية إيجابية.

وجاء مقال مدير التحرير، نواف يونس، تحت عنوان «ثقافة الذات.. والقطار الوهمي». وتضمّن العدد مجموعة من الموضوعات والمقالات والدراسات وقصصاً قصيرة وترجمات.