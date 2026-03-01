رمضان في دبي.. رحلة ممتعة بموسم الوُلفة

ينطلق برنامج الفعاليات الخارجية كجزء من حملة رمضان في دبي، التي تُقام في إطار موسم الوُلفة على امتداد الإمارة، بما فيها الواجهات البحرية، والأحياء السكنية، والمنتزهات العامة، والوجهات الخارجية خلال الشهر الفضيل. وتتنوع العروض والمفاجآت لتشمل الألعاب النارية وعروض الدرون التي تنير السماء في خور دبي، والتجارب في الأسواق التقليدية، إلى جانب عروض الأداء الثقافية، ومهرجانات المأكولات المحلية، والتي تدعو جميعها سكان دبي وزوارها لقضاء أمتع الأوقات بعد الإفطار ومشاركة الأجواء الرمضانية.

ويسلط البرنامج الضوء على الأحياء التاريخية والمناطق العامة العصرية على حدٍ سواء، ليُبرز جمال الأجواء الرمضانية في الوجهات الخارجية، من خلال مسارات وجولات مسائية وتجارب اجتماعية على الواجهات البحرية، وأنشطة ترفيهية موجهة للعائلات، إلى جانب زينة ومجسمات ضوئية واسعة النطاق تعيد رسم المشهد الحضري الخارجي للمدينة طوال الموسم.

ألعاب نارية وأمسيات سوق السيف

■ المكان: سوق السيف، خور دبي

تنير عروض الألعاب النارية سماء خور دبي طوال الشهر الفضيل، لتوفر لحظات مميزة بعد الإفطار. ويتكامل البرنامج مع إضاءات زخرفية مستوحاة من التراث على امتداد الواجهة التاريخية في سوق السيف، مع عروض ثقافية جوالة، وتجارب عشاء مسائية مميزة. وتعكس هذه الفعاليات أجواء التجمعات التقليدية في الأحياء القديمة، بصيغة معاصرة ضمن أحد المواقع التاريخية المطلة على خور دبي.

طائرات الدرون

■ المكان: مواقع مختارة على الواجهة البحرية

تتألق سماء دبي بعرضٍ منسّق لطائرات الدرون، ينسج تشكيلات ضوئية متزامنة مستلهمة من قيم الوحدة والعطاء والتأمل. ويستقطب هذا المشهد التقني المعاصر السكان والزوار إلى أبرز المواقع المطلة على الواجهات البحرية، ليُشكّل لوحات بصرية واسعة النطاق تتناغم مع إيقاع أمسيات رمضان وتُرسّخ حضورها ضمن المشهد الحضري لدبي.

بوطبيلة وعازفون منفردون

■ المكان: السيف، والواجهة البحرية، وأوتلت

فيليدج، ومول الإمارات، ودبي فستيفال

سيتي مول

يقدّم عازفو بوطبيلة التقليديون إلى جانب العازفين المنفردين عروضاً حية في أبرز الوجهات، لتصدح الأصوات المستلهمة من الثقافة الإماراتية الأصيلة في الفضاءات العامة. وتُثري هذه العروض الجوالة أمسيات رمضان بإيقاعاتها وموسيقاها وسردها الثقافي المتجذر في الموروث المحلي، بما يعزز حضور التراث ضمن هذه التجربة المعاصرة.

تأملات رمضان

■ التاريخ: حتى 22 مارس الجاري

■ المكان: السيف، ودبي فستيفال سيتي مول،

ومساجد دبي

تتوزّع في الساحات العامة سلسلة من الزينة الضوئية الفنية المستلهمة من المعاني الروحية لشهر رمضان المبارك. وتتآلف الأشكال مع الأضواء والرموز في مشاهد بصرية تنسج أجواءً مسائية هادئة تدعو الزوار إلى التأمل خلال تجمعات الإفطار المميزة.

حيّ رمضان في مدينة إكسبو دبي

■ التاريخ: حتى 17 مارس الجاري

■ المكان: مدينة إكسبو دبي

تقدّم مدينة إكسبو دبي برنامجاً رمضانياً متكاملاً للعائلات، يجمع الأنشطة الثقافية وجلسات السرد القصصي مع ورش عمل تفاعلية ولحظات لقاء مجتمعية. وفي ساحة حضرية معاصرة، تتجلّى قيم الألفة والتأمل والتشارك ليغدو المكان منصّة حيّة تعكس روح الشهر الفضيل ومعانيه الجامعة.

مهرجان شارع المأكولات

■ التاريخ: حتى 18 مارس الجاري

■ المكان: منطقة الشيخ حمدان كولوني

تتحوّل منطقة الشيخ حمدان كولوني خلال ليالي رمضان إلى وجهة مسائية نابضة بالحياة، تحتفي بثقافة المأكولات الشعبية وأجواء التلاقي والألفة. ويجمع المهرجان نخبة منتقاة من عربات وأكشاك الطعام، إلى جانب عناصر ثقافية وبرامج عائلية، في مشهد يعكس تقاليد دبي الاجتماعية في الشهر الكريم، ويُعيد إحياء روح الحيّ بأبهى صورها.

لحظات رمضانية في سيتي ووك

■ المكان: سيتي ووك

تتحوّل سيتي ووك إلى وجهة رمضانية مميزة للاستمتاع بالأجواء الرمضانية وسط الهواء الطلق في منطقة النافورة التي تتألق بالديكورات والإضاءة المصممة بإلهام من الموسم. وتشمل الفعاليات المجتمعية خلال عطلة نهاية الأسبوع ألعاباً جماعية، وفنون الخط العربي، وجلسات فنون حيّة، وكشك تصوير تفاعلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب عروض ترفيهية تراثية يومية بعد الإفطار. كما يحتضن الموقع أيضاً مبادرات لدعم العائلات المحتاجة بالتعاون مع عائلة العطاء.

رمضان في القرية العالمية

■ التاريخ: حتى 18 مارس

■ المكان: القرية العالمية

تقدّم القرية العالمية برنامجاً موسمياً خاصاً بشهر رمضان يمزج بين العروض الثقافية والديكورات المستوحاة من أجواء الشهر الفضيل وتجارب التسوّق والضيافة المصممة بعناية. وتتحوّل الوجهة إلى مساحة مسائية تجمع الترفيه بالراقي وكرم الضيافة، في انسجام كامل مع روح الشهر الفضيل وأجوائه العامرة بالتلاقي والتنوّع.

المجلس تحت النجوم

■ التاريخ: حتى 21 مارس

■ المكان: جميرا النسيم

على شاطئ البحر وتحت السماء المرصّعة بالنجوم، يستقبل مجلس رمضاني مفتوح ضيوفه في أجواء من الألفة والسكينة للاستمتاع بموائد الإفطار والسحور الغنية بالنكهات التقليدية المميزة. وتتكامل الجلسات مع نغمات العود الحيّة ونسيم الساحل العليل، لتقدّم قراءة معاصرة لثقافة المجلس، حيث يلتقي فنّ الضيافة الراقي باللحظات التشاركية المفعمة بالتأمل والهدوء.

رمضان يجمعنا

■ التاريخ: حتى 22 مارس

■ المكان: ذا بيتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس

يتألق ذا بيتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس بإضاءة مستوحاة من شكل الهلال وديكورات ضوئية عصرية خلال الشهر الفضيل، وتحتضن الواجهة البحرية أمسيات مميزة ما بعد الإفطار مع عروض حية بإلهام من الثقافة المحلية.

كما تضم الفعالية مبادرة تبرعات عائلية بالتعاون مع عائلة العطاء، بما يتيح للزوار المساهمة خلال الشهر الفضيل، بما يعزز مكانة الوجهة كساحة تجمع رمضانية تحتفي بالتقاليد الأصيلة.

أجواء خاصة

يضفي رمضان في دبي أجواء خاصة في جميع أنحاء الإمارة، تجمع بين التأمل الروحي، والترابط المجتمعي، والاحتفالات الثقافية. وتشهد الإمارة على مدار الشهر المبارك العديد من المبادرات والأنشطة التي تعكس جوهر ومعاني رمضان من عطاء وتكافل ومشاركة وأعمال خيرية.

فرص للتقارب

يقدّم موسم الوُلفة مجموعة متكاملة من الفعاليات الثقافية، وتجارب التسوّق والمأكولات وفنون الطهي والأنشطة المجتمعية، بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، ليعكس قيم الشهر الفضيل، ويمنح السكان والزوار في دبي فرصاً أصيلة للتواصل والتقارب.

