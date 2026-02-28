رمضان في متحف اللوفر أبوظبي.. برامج تحتفي بالإبداع والتأمل

يستقبل متحف اللوفر أبوظبي زواره خلال شهر رمضان المبارك مع برنامج حافل بالتجارب التي تحتفي بالتأمل، والثقافة، وروح الألفة، وبداية من معرض رئيس، وحفل رمضاني خاص، وصولاً إلى جلسات حوارية ملهمة، وجولات إرشادية، وعروض أفلام، وتجارب طهي موسمية، يُقدّم المتحف لحظات مميزة تعزز روح التقارب المجتمعي.

ويهيّئ المتحف خلال الشهر الفضيل مساحة لتجارب مشتركة تسلط الضوء على التراث، والإبداع، والتواصل.

ومن المعارض المهمة يبرز معرض «بيكاسو، تصوّر الشكل»، وهو معرض فردي كبير لأحد أبرز الفنانين في عالم الفن الحديث؛ حيث يتتبع المعرض انشغال الفنان طوال حياته بشكل الجسد البشري، ويعرض أعمالاً فنية محورية من متحف بيكاسو الوطني في باريس، إضافة إلى أعمال مُعارة من مؤسسات عالمية.

ويضم المعرض أكثر من 130 عملاً فنياً، ويوفر فرصة نادرة لمشاهدة لوحات أيقونية من قرب، مع تتبع معالجة بيكاسو تصور الشكل منذ تجاربه التكعيبية المبكرة وصولاً إلى اللوحات الكلاسيكية، والأعمال السريالية، ولوحاته الجريئة في أواخر مسيرته، مستكشفاً الموضوعات الدائمة في الفن الحديث مثل الحب، والهوية، والإبداع، والتحوّل.

وفي معرض «منطق الطير» سيكتشف الزائر كيف أصبحت الملحمة الرمزية الخالدة لفريد الدين العطار رمزاً عالمياً لسعي الإنسان نحو المعنى، ويستكشف الدكتور بلال الأرفه لي، العمق الرمزي والبعد العاطفي لقصيدة العطار، مبيّناً كيف لاتزال هذه الرمزية الممتدة عبر القرون توحّد القلوب والعقول عبر الثقافات. وإضافة إلى الفنون يحتضن المتحف عروض فيلم «السلحفاة الحمراء» المستوحى من مشروع أبوظبي لإعادة تأهيل السلاحف البحرية، بالتعاون مع ناشونال أكواريوم أبوظبي وهيئة البيئة، ويدور الفيلم حول قصة رجل تتحطم سفينته على جزيرة استوائية تسكنها السلاحف، وسرطان البحر، والطيور، حيث يروي الفيلم محطات أساسية من حياة الإنسان.