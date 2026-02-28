«جمعة الماجد» تنظم «صناعة العنوان في التراث العربي»

نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، محاضرة افتراضية بعنوان: «صناعة العنوان في التراث العربي: اكتشاف الدوائر والقانون الغائب»، قدمها الباحث في التراث الشعبي والأدب العربي، فهد علي المعمري، وذلك بحضور لافت من المهتمين بالأدب والتراث في الوطن العربي.

وتناولت المحاضرة أربعة محاور رئيسة، شملت: تعريف العنوان لغةً واصطلاحاً، والمقاصد الدلالية للعنوان وأثرها في تشكيله، وقانون اختيار المعنى عبر دوائر محددة، وإحصاء الدوائر التي يقوم عليها اختيار العنوان.

وأوضح المعمري أن المحاضرة سعت إلى الكشف عن عبقرية المؤلفين العرب والمسلمين.