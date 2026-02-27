«حكايات الجدة مهرة» يعزز تمكين أصحاب الهمم في الإنتاج الثقافي

انسجاماً مع إعلان الدولة عام 2026 عاماً للأسرة، وفي خطوة فنية وثقافية غير مسبوقة على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، أطلقت هيئة زايد لأصحاب الهمم، وبدعم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أول مسلسل تلفزيوني عربي متكامل بعرائس «الماريونيت»، بعنوان «حكايات الجدة مهرة»، وذلك خلال شهر رمضان المبارك 2026، في تجربة تُعد محطة جديدة في مسيرة الإنتاج التلفزيوني الإماراتي والعربي.

ويُعرض المسلسل عبر قناة الهيئة على منصة «يوتيوب» وحساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يركز العمل على تعزيز القيم الأسرية، وترسيخ الترابط بين الأجيال، وإحياء الحكاية الشعبية بوصفها جسراً ثقافياً يجمع أفراد الأسرة حول محتوى هادف وملهم.

ويمثّل العمل نموذجاً فنياً يجمع بين الإبداع المعاصر والحفاظ على التراث، في إطار يعزز تمكين أصحاب الهمم ومشاركتهم الفاعلة في الإنتاج الثقافي والصناعات الإبداعية، بما يعكس رؤية الهيئة في بناء مجتمع شامل ومبدع ومستدام.

وقال المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، عبدالله عبدالعالي الحميدان: «يشكّلُ إطلاق مسلسل (حكايات الجدة مهرة) في شهر رمضان محطة فارقة في مسيرة الإنتاج الثقافي والإعلامي في دولة الإمارات، كونه أول عمل درامي متكامل يعتمد على (عرائس الماريونيت) بشخصيات إماراتية خالصة، ويجسّد هذا المشروع رؤيتنا في تسخير الفن كأداة للتمكين، ونقل القيم الإنسانية والأسرية إلى الأجيال الجديدة بأسلوب مبتكر ومؤثر».

وأضاف: «نؤمن بأن الثقافة والفنون ركيزة أساسية في تمكين أصحاب الهمم، وتعزيز حضورهم في المشهد الإبداعي، ويشكّل هذا العمل انطلاقة نوعية لفن العرائس في المنطقة، ورسالة إنسانية وإبداعية تحملها الإمارات إلى العالم».

وقال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، سعيد علي عبيد الفزاري: «يقع الاحتفال بـ(عام الأسرة) في صلب قيمنا المؤسسية تعزيزاً لتماسك الأسرة وتمكين المجتمع، ويسعدنا دعم مشروع (همم مبدعة) الإنتاج الإبداعي لأصحاب الهمم الموهوبين، الذي يجمع بين الإبداع الفني والهوية الثقافية والمسؤولية المجتمعية، ويعكس التزام أبوظبي بدعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز المحتوى المحلي المبتكر، ويؤكد هذا العمل دور الفنون في ترسيخ القيم وتعزيز الهوية، وإثراء المشهد الثقافي خلال شهر رمضان، وإبراز التراث الإماراتي بأسلوب معاصر يستهدف جميع فئات المجتمع».

وتعود انطلاقة المشروع إلى عام 2023 من خلال العرض المسرحي الأول «حكايات الجدة مهرة» ضمن فعاليات الملتقى الأسري، ليمهد الطريق لتطويره إلى عمل تلفزيوني متكامل بهوية إماراتية خالصة. ويُعد «حكايات الجدة مهرة» أول عمل درامي تلفزيوني متكامل من 30 حلقة بعرائس الماريونيت في دولة الإمارات، وهو من قصة ورؤية رنا البحطيطي، وتصميم وتنفيذ العرائس من قبل محمد فوزي بكار، وسيناريو وحوار جيهان صفر، وإخراج أحمد البحطيطي، مع أداء صوتي لمجموعة من أصحاب الهمم، هم: غاية الماس، سلطان السيابي، منصور الحارثي، مريم حمدان، مهرة المرزوقي، وشيخة المنصوري.

